Tom Cruise đứng đầu danh sách tài tử được trả lương cao nhất năm 2022

Tom Cruise, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Chris Hemsworth bỏ túi hàng triệu USD trong năm 2022. Họ là những tài tử nhận cát-xê cao nhất thế giới trong năm qua.

Joaquin Phoenix - 20 triệu USD

Joaquin Phoenix (Ảnh: Vanity Fair).

Nam diễn viên người Mỹ, 48 tuổi, ký hợp đồng với hãng Warner Bros. để vào vai nhân vật đen tối Arthur Fleck. Trước đó, anh từng được biết đến với vai kẻ phản diện Joker của DC Comics.

Truyền thông quốc tế tiết lộ, Joaquin được trả 4,5 triệu USD cho bộ phim năm 2019. Giá trị của anh đã được nâng cấp theo thời gian, khi Joker 2 kiếm được hơn 1 tỷ USD doanh thu phòng vé. Mức lương của anh cho Joker 2, đóng cùng với Lady Gaga, là 20 triệu USD.

Tom Hardy - 20 triệu USD

Tom Hardy (Ảnh: New York Times).

Được biết đến với những vai diễn đầu tiên trong các bộ phim như RocknRolla (2008) và Inception (2010), Tom Hardy tiếp tục tỏa sáng và nhận cát-xê cũng như danh tiếng nhờ vai diễn chính cho loạt phim Venom . Tài tử 45 tuổi kiếm khoảng 20 triệu USD khi tái ký hợp đồng với Disney để vào vai nhân vật phản anh hùng trong mùa thứ ba sắp tới.

Vin Diesel - 20 triệu USD

Vin Diesel (Ảnh: CNet).

Vin là gương mặt quen thuộc với fan của loạt phim Fast and Furious . Hiện, phần thứ 11 của loạt phim này đang được thực hiện với sự tham gia của Vin. Được biết, nam diễn viên bỏ túi cát-xê 20 triệu USD cho vai diễn này.

Chris Hemsworth - 20 triệu USD

Chris Hemsworth (Ảnh: Insider).

Khi Chris Hemsworth lần đầu tiên gia nhập Marvel với vai Thor, anh vẫn là một diễn viên đang lên. Tuy nhiên, trong chục năm qua, ngôi sao 39 tuổi khiến mọi người ngỡ ngàng khi mức lương tăng vọt từ 122.000 USD lên con số khổng lồ 18 triệu USD cho lần gần đây nhất trong Thor: Love and Thunder (2022). Anh cũng nhận được cát-xê 20 triệu USD cho vai diễn trong bộ phim Extraction 2.

Will Ferrell - 20 triệu USD

Will Ferrell (Ảnh: Vanity Fair).

Will Ferrell nổi tiếng với những vai diễn hài hước. Tài tử 55 tuổi đã tích lũy được khối tài sản ròng đáng kể và nhận cát-xê 20 triệu USD cho bộ phim Spirited.

Dwayne Johnson (The Rock) - 22,5 triệu USD

Dwayne xuất thân là một đô vật chuyên nghiệp rồi trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất ở Hollywood. Đối với vai diễn siêu anh hùng đầu tiên Black Adam của DC Comics, anh nhận được khoản thu nhập khổng lồ 22,5 triệu USD.

Theo Insider, ngôi sao 50 tuổi còn kiếm thêm hàng triệu USD bằng cách quảng cáo bộ phim trên trang Instagram 350 triệu người hâm mộ.

Brad Pitt - 30 triệu USD

Brad Pitt (Ảnh: JJ).

Brad Pitt là ngôi sao lâu năm của Hollywood. Những năm gần đây, Brad Pitt không đóng phim nhiều nhưng các dự án của anh đều gây chú ý. Với hợp đồng phim mới nhất của anh sau Bullet Train , nam diễn viên kiêm nhà sản xuất 58 tuổi đã đạt thỏa thuận mức cát-xê trị giá 30 triệu USD.

Theo SCMP, Brad Pitt sẽ đóng vai tay đua Công thức 1 kỳ cựu trong một bộ phim viễn tưởng với Apple Studios. Tên bộ phim sắp được tiết lộ, kịch bản phim được viết bởi Ehren Kruger của Top Gun: Maverick và có sự tham gia của nhà vô địch F1 - Lewis Hamilton.

Leonardo DiCaprio - 30 triệu USD

Leonardo DiCaprio (Ảnh: Getty Images).

“Chàng Jack” của Titanic luôn là gương mặt bảo chứng doanh thu phòng vé và là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao. Các dự án thành công cả mặt nghệ thuật và thương mại của anh gồm Shutter Island (2010), Django Unchained (2012) và Once Upon a Time... in Hollywood (2019). Những dự án này cũng mang về cho anh khoản lương hậu hĩnh.

Bộ phim tiếp theo của tài tử 48 tuổi là Killers of the Flower Moon và cát-xê của Leonardo cho bộ phim là 30 triệu USD. Bộ phim lịch sử dựa trên vụ giết người của bộ lạc Osage những năm 1920, vụ án nổi tiếng trở thành vụ án giết người lớn đầu tiên của FBI.

Will Smith - 35 triệu USD

Will Smith (Ảnh: Getty Images).

Sau cái tát tai tiếng tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith tạm thời đóng băng sự nghiệp. Nam diễn viên 54 tuổi thành công trong nhiều hệ thống giải thưởng điện ảnh năm vừa qua với dự án King Richard.

Tác phẩm mới Emancipation của Will Smith được giới chuyên môn đánh giá cao và có thể giúp anh trở lại Hollywood sau tai tiếng tát đồng nghiệp khiến anh phải chịu sự chỉ trích, quay lưng của dư luận. Phim lấy bối cảnh những năm 1860, xoay quanh cuộc đời của một nô lệ. Vai diễn mang về cho Will Smith khoản thu nhập 35 triệu USD.

Tom Cruise - 100 triệu USD

Tom Cruise (Ảnh: Paramount Pictures).

Trang Collider đưa tin phần tiếp theo của Top Gun , được phát hành sau hơn ba thập kỷ kể từ phần đầu tiên, đã vượt qua con số 1,37 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu vào tháng 8 vừa rồi.

Theo Insider, mức lương ban đầu của Tom Cruise cho dự án này là 13 triệu USD. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông, sau khi cộng thêm một phần doanh thu chiếu rạp, nam diễn viên nổi tiếng thu về khoản tiền gấp 10 lần mức cát-xê ban đầu.

Thành công của Top Gun: Maverick đã giúp thu nhập năm 2022 của Tom Cruise đạt con số khổng lồ 100 triệu USD, khiến anh trở thành diễn viên Hollywood được trả lương cao nhất trong năm.

Theo dantri