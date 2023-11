Vé bán sớm 8Wonder “bốc hơi” nhanh chóng, fan Maroon 5 lại đua săn vé chính thức

Tối ngày 2/11, siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival mở bán vé sớm (early bird) và đã mau chóng “cháy vé” trên toàn bộ các kênh bán. Ngay sau đó, ban tổ chức nhanh chóng “tiếp lửa” cho cộng đồng fan Maroon 5 khi thông báo bán vé chính thức từ 20h ngày 3/11/2023.

Vé mở bán sớm hạng VIP của siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival mau chóng “cháy hàng” chỉ sau hơn 45 phút mở bán. Các hạng vé còn lại cũng nhanh chóng “bốc hơi” ” trên toàn bộ các kênh bán ngay trong buổi tối 2/11. Những chiếc vé đầu tiên gặp ban nhạc thần tượng” Maroon 5 chứng minh được độ “nóng bỏng tay” khi chỉ có số lượng giới hạn nhất định được tung ra kèm ưu đãi tới 10% và hàng loạt đặc quyền trải nghiệm tặng kèm.

Nhiều người hâm mộ ngay lập tức khoe niềm vui sướng khi “giao dịch mua vé 8Wonder thành công” trên trang cá nhân và rủ rê lập hội đi Phú Quốc “đi đu” Maroon 5. Cũng không ít bạn trẻ ngậm ngùi tiếc nuối vì “chậm chân” không kịp nhận ưu đãi vé bán sớm của siêu nhạc hội đình đám này.

Trước quyết tâm “tất tay” săn vé đêm diễn của “ban nhạc pop rock huyền thoại của mọi thời đại” từ đông đảo người hâm mộ, ban tổ chức 8Wonder Winter Festival ngay lập tức công bố sẽ mở bán chính thức toàn bộ mọi hạng vé của sự kiện lúc20 giờ ngày 3/11/2023, sau thời điểm bán vé EB đúng 24 tiếng. Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại website chính thức: www.8thwonder.vn ; săn vé tại www.vinwonders.com và mobile app VinWonders; đặt combo du lịch trọn gói siêu hấp dẫn tại www.vinpearl.com .

Ban nhạc huyền thoại Maroon 5 là tâm điểm tại 8Wonder Winter

Tâm điểm tạo nên sức hút của 8Wonder Winter Festival xuyên suốt 1 tuần qua chính là “những tượng đài pop-rock đương đại” - Maroon 5. Đồng thời, hàng loạt quà tặng đi kèm mang dấu ấn riêng biệt của Phú Quốc United Center và những đặc quyền hấp dẫn của cả 6 hạng vé cùng mức giá vô cùng hợp lý... khiến khán giả phảiráo riết săn lùng “giấy thông hành” đến với lễ hội âm nhạc đình đám nhất tháng 12 này.

Cụ thể, tất cả các hạng vé 8Wonder đều được tặng kèm 01 vé tham quan Bảo tàng Gấu tại Grand World. Khán giả mua vé ngồi VIP A, B sẽ có thêm hàng loạt trải nghiệm độc đáo miễn phí: 01 đồ uống, 01 đồ ăn nhẹ, 01 set quà tặng độc quyền của 8Wonder Winter Festival, 01 vé Vinpearl Safari Phú Quốc. Toàn bộ “đặc quyền” tham quan tặng kèm có thời hạn sử dụng trong ngày 16/12, thuận tiện để du khách có lịch trình thú vị trước khi tận hưởng âm nhạc đỉnh cao. Đặc biệt, khu vé ngồi SVIP có mức giá cao nhất là 10 triệu đồng/người với những “đặc quyền” đẳng cấp: được trải nghiệm trọn vẹn không gian âm nhạc quốc tế đỉnh cao từ khán đài trung tâm hoàn toàn riêng biệt, thưởng thức đồ uống gồm champagne, bia, nước ngọt và đồ ăn nhẹ không giới hạn, set quà tặng độc quyền của 8Wonder và vui chơi miễn phí tại VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari, Bảo tàng Gấu trong ngày 16/12.

Không dừng lại ở đó, theo “kịch bản” vốn có của 8Wonder từ mùa 1, bên cạnh nghệ sĩ quốc tế đình đám, những giọng ca nổi tiếng của Việt Nam cũng sẽ góp mặt với những màu sắc âm nhạc độc đáo và ấp ủ những màn kết hợp đầy bất ngờ. Đến thời điểm hiện tại, “ẩn số” dàn nghệ sĩ Vbizsẽ song hành với Maroon 5 tạo nên lễ hội âm nhạc “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” ngày 16/12 cũng đang được đông đảo người hâm mộ chờ đón.

Quảng trường biển Grand World là địa điểm quen thuộc từng tổ chức các đại nhạc hội quy mô

Sở hữu thiết kế đậm chất nghệ thuật giữa Quảng trường biển Grand World, sân khấu 8Wonder Winter với tầm nhìn 180 độ hướng ra biển, mở ra không gian kết nối âm nhạc tuyệt vời giữa tiếng sóng vỗ rì rào và khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của đảo ngọc vào những ngày đẹp nhất năm. Khán giả có thể vừa đắm mình trong những giai điệu bất hủ của những bản nhạc đình đám từ Maroon 5, vừa thỏa sức trải nghiệm hàng loạt hoạt động giải trí thời thượng, thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương đến tinh hoa món ngon Á- Âu, tương tác cùng công nghệ đến từ tương lai...

Điểm đến Phú Quốc United Center mang đến chuỗi lễ hội tưng bừng xuyên suốt mùa Giáng sinh

Bên cạnh siêu nhạc hội 8Wonder Winter, Phú Quốc United Center còn mang đến cho du khách chuỗi trải nghiệm hội hè, âm nhạc, nghệ thuật, giải trí, ẩm thực, mua sắm đa dạng và khám phá thiên nhiên, văn hóa độc đáo của Wake Up Festival 2023 kéo dài xuyên suốt 30 ngày đêm, từ 09.12.2023 - 07.01.2024. Với mô hình “lễ hội trong lễ hội” độc đáo chưa từng có, mỗi ngày suốt hơn 10 tuần tại Phú Quốc United Center sẽđều là hội hè tưng bừng với: 3 đại nhạc hội đỉnh cao, Lễ thắp sáng cây thông Noel trên toàn đảo, diễu hành Wake up Santa và hàng trăm show diễn, hoạt động vui chơi, giải trí xuyên thời gian của các lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, lễ hội ẩm thực và hội chợ Copenhagen, lễ hội Giáng sinh Xanh Eco Wonder Christmas, các dạ tiệc Giáng sinh, năm mới...

Tin liên quan: Siêu nhạc hội 8Wonder Winter Festival chính thức công bố giá vé Rạng sáng ngày 31/10 (theo giờ Việt Nam), “nhóm nhạc pop-rock huyền thoại của mọi thời đại” Maroon 5 chính thức công bố 8Wonder Winter Festival là show diễn chính thức tại Phú Quốc trên website và instagram.

P.V