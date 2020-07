8 học sinh Hà Tĩnh được miễn thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng đại học

8 học sinh Hà Tĩnh này đều đang học lớp 12, vừa được Bộ GD&ĐT triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành danh sách 132 thí sinh lớp 12 đã được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020, đến từ các trường THPT chuyên, THPT năng khiếu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, trong danh sách môn Toán với 28 em, có 4 em đến từ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh gồm: Dương Ngọc Huy, Đặng Quốc Thành, Phạm Công Tài, Nguyễn Thanh Phong.

Môn Vật lý với 31 thí sinh, có 2 em đến từ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh gồm: Phạm Quang Trung, Lê Hải Long Nhật.

Môn Sinh học với 23 thí sinh, có 2 em đến từ Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh gồm: Lương Hoàng Long, Lê Thị Huyền Trang.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT thực hiện việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh có tên trong danh sách theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Các đại học, học viện và các trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành giáo viên mầm non thực hiện việc xét tuyển thẳng đối với các thí sinh có tên trong danh sách theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Danh sách chi tiết thí sinh được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2020 mời xem tại đây.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020, có 3 nhóm đối tượng được miễn tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thứ nhất là, những người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hoá, nếu đáp ứng các điều kiện: được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên, có tên trong danh sách miễn thi của Bộ. Hai là, những người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hoá, văn nghệ, được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên, có tên trong công văn đề nghị miễn thi, xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Cuối cùng là đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độ hoá học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên...

Thùy Như