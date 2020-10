Chiều tối nay 4/10, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn

Thông tin từ nhiều trường đại học cho biết, chiều tối nay 4/10 sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2020. Theo đó, nhiều ngành dự báo điểm chuẩn sẽ thay đổi, tăng nhẹ so với dự kiến ban đầu.

Điểm chuẩn đại học sẽ nhiều thay đổi so với dự kiến điểm chuẩn ban đầu

Thông tin từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chiều tối nay 4/10 công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Dự báo điểm chuẩn tăng nhẹ so với mức điểm chuẩn dự kiến ban đầu.

ĐH Quốc gia Hà Nội đã chạy nhiều vòng lọc ảo, theo đó, điểm chuẩn nhiều ngành tăng cao so với điểm dự kiến ban đầu. Ví dụ, điểm chuẩn nhiều ngành vào trường ĐH Công nghệ tăng cao nhất, có ngành dự báo tăng lên trên 28 điểm là Công nghệ thông tin.

Với ngành Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật Robot, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin... dự báo điểm chuẩn từ 27 - 27,25 điểm; ngành thấp nhất dự báo là trên 22 điểm là Công nghệ Nông nghiệp.

Với khối sức khỏe, dự báo điểm chuẩn tăng từ 2,5 - 3 điểm, ngành Y Đa khoa có thể từ 28 điểm trở lên.

PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, sau nhiều lần chạy lọc thí sinh ảo, dự báo điểm chuẩn tăng từ 1-3 điểm như dự báo ban đầu. Ông Triệu cho hay, thí sinh thay đổi nguyện vọng nhiều nên số nguyện vọng tăng cao so với ban đầu và khoảng cách điểm trúng tuyển các ngành rất sát nhau. Số ngành có điểm chuẩn cao nhiều hơn năm trước, tập trung vào các ngành hot như Logistic, kinh tế quốc tế,...

Trường ĐH Lâm nghiệp, PGS.TS Trần Văn Toại, trưởng phòng đào tạo cho biết, sau những lần lọc ảo, dự báo điểm chuẩn của trường không thay đổi nhiều so với điểm sàn đã được công bố.

Tiến sĩ Trần Văn Thạc, trường ĐH Thủy Lợi cho biết, sau 3 lần lọc ảo, điểm chuẩn dự kiến thay đổi liên tục, có ngành tăng, có ngành giảm. Do đó, điểm chuẩn sẽ thay đổi nhiều so với dự kiến so với ban đầu.

Bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay, hệ thống phần mềm sẽ thực hiện 6 lần lọc ảo mới ra được kết quả cuối cùng. Theo bà Thủy, với những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học theo phương thức khác, nhà trường đã nhập lên hệ thống thông qua giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh đã được mã hóa. Theo đó, các thí sinh này sẽ không được đưa vào nhóm xét tuyển bằng điểm thi nhằm giảm tối đa thí sinh ảo.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường tự quyết định mức điểm chuẩn trúng tuyển.

Theo Nhật Hồng/Dantri