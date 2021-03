Cơ hội trải nghiệm mùa hè “Kết nối và Yêu thương” cùng iSchool Summer Camp

Với chủ đề “Connecting And Caring - Kết nối và Yêu thương”, trại hè iSchool Summer Camp của Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ mang đến cho học sinh mọi lứa tuổi một mùa hè ý nghĩa.

iSchool Summer Camp là chương trình ngoại khóa hấp dẫn đông đảo học sinh

Để giúp học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn Hà Tĩnh có những hoạt động bổ ích, an toàn, ý nghĩa trong mùa hè, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã xây dựng chương trình trải nghiệm với chủ đề “Connecting And Caring - Kết nối và Yêu thương”.

Bên cạnh việc tạo ra môi trường học tập, vui chơi, thư giãn thoải mái, khóa hè của iSchool còn đặc biệt chú trọng các hoạt động trải nghiệm và thực hành nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả; phát triển năng khiếu nghệ thuật, rèn luyện sức khỏe; khơi dậy niềm đam mê toán học; tăng cường trải nghiệm, học tập theo dự án…

Với hành trình trải nghiệm trong trại hè iSchool Summer Camp, học sinh ở mọi lứa tuổi sẽ được tiếp cận, tham gia các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường.

Học sinh trải nghiệm kỹ năng sinh tồn trong trại hè iSchool Summer Camp 2019

Ở hành trình khám phá, học sinh sẽ tìm hiểu về lịch sử, khoa học, văn hóa, giáo dục và các vấn đề nổi bật của thế giới; giao lưu, kết nối với bạn bè thế giới thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại.

Hành trình nhân ái được thực hiện với nhiều hoạt động kết nối yêu thương giúp các em phát triển trí thông minh, cảm xúc (EQ) để làm chủ bản thân, tự tin vào chính mình, thành công trong học tập, công việc và cuộc sống.

... và có cơ hội khám phá những những cảnh đẹp của quê hương

iSchool Summer Camp 2021 với chủ đề “Kết nối và Yêu thương” sẽ giúp học sinh thấu hiểu bản thân thông qua việc tìm kiếm mối liên hệ giữa thiên nhiên với con người, cộng đồng và thế giới. Từ đó giúp các em tự tin, trưởng thành theo cách của riêng mình, trở thành những công dân toàn cầu độc lập, tự tin và trách nhiệm.

Khóa hè diễn ra từ 15/6/2021 đến 24/7/2021. Chương trình sẽ có những ưu đãi đặc biệt dành cho phụ huynh, học sinh đăng ký trọn khóa trước ngày 1/6/2021: tặng 5% học phí, 2 bộ đồng phục hè.

Chi tiết về khóa hè được cập nhật tại Website: https://www.ischool.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/iSchoolHaTinh

Hotline: 02393.858.758/ Khối Mầm non: 0931396989/ Khối Phổ thông: 0912803569

Địa chỉ: Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh, số 377, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

