Đại học Hà Tĩnh và Viện Toán học chia sẻ kết quả nghiên cứu mới về Toán học

Hội thảo “Toán học và các ngành liên quan” do Đại học Hà Tĩnh và Viện Toán học tổ chức là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trẻ gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu những hướng nghiên cứu mới, góp phần phát triển lĩnh vực chuyên môn toán học.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Sáng 15/4, Chi đoàn thanh niên Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Chi đoàn cán bộ Khoa Sư phạm (Trường Đại học Hà Tĩnh) tổ chức Hội thảo khoa học các nhà nghiên cứu trẻ “Toán học và các ngành liên quan”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ Viện Toán học cùng hơn 20 nhà nghiên cứu trẻ đến từ Viện Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Đà Nẵng, Đại học Giao thông Vận tải; các giảng viên, sinh viên Đại học Hà Tĩnh.

Nhà nghiên cứu Đoàn Nhật Minh trình bày báo cáo “Một số đẳng thức trên các mặt hyperbolic và ứng dụng”.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các giảng viên/nhà nghiên cứu trẻ của hai đơn vị chia sẻ kết quả nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển. Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, Ban tổ chức đã nhận được 10 báo cáo từ các nhà nghiên cứu trẻ của hai đơn vị, trong đó có 8 báo cáo chuyên môn.

Hội thảo diễn ra trong 1 buổi, gồm 3 phiên báo cáo, do PGS.TS Trần Giang Nam, PGS.TS Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học) và TS Lê Văn An (Đại học Hà Tĩnh) điều hành.

Giảng viên Nguyễn Thị Huyền Trang (Trường Đại học Hà Tĩnh) trình bày báo cáo “Ứng dụng laser femto-giây trong chế tạo cảm biến micro trên màng mỏng kim loại”.

Đại biểu đã nghe báo cáo tham luận: Một số đẳng thức trên các mặt hyperbolic và ứng dụng; Tổng trực tiếp các mô-đun đều và đặc trưng vành QF (Direct sum of uniform module and characterized QF ring); Các biểu diễn của các đa diện lồi và ứng dụng trong sắp xếp thời gian biểu (Representations of convex polytopes and an application in school timetabling); Về đại số đường Leavitt của siêu đồ thị với chiều Gelfand-Kirillov hữu hạn (On ultragraph Leavitt path algebras with finite Gelfand-Kirillov dimension); Về cấp của thu gọn của điểm hữu tỷ trên nhóm đại số một chiều; Ứng dụng laser femto-giây trong chế tạo cảm biến micro trên màng mỏng kim loại; Các định lý giới hạn cho mô hình chuỗi tự chuẩn hoá (Limit theorems for self-normalized series model) và Tính toán các nón tiếp tuyến của tập bù nón nửa xác định và ứng dụng (Exact formula for the tangent cones of the semidefinite cone complementarity set).

Các báo cáo nhận đã được sự quan tâm trao đổi sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc từ đại biểu tham dự.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ chia sẻ kiến thức và kết quả nghiên cứu mới nhất của mình về Toán học, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác trong đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ. Đồng thời, gợi mở các hướng nghiên cứu mới, cơ hội học tập và tìm kiếm việc làm cho các học viên, sinh viên.

