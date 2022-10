Đoàn giáo viên Hà Tĩnh lên đường dự hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc

6 thiết bị của đoàn Hà Tĩnh dự hội thi năm 2022 “Mô hình bàn thực hành nhà thông minh” do tác giả Phan Trọng Tài - Trường Cao đẳng Công nghê Hà Tĩnh chế tạo. “Thiết bị tạo PAN ứng dụng trên động cơ phun xăng điện tử” do nhóm tác giả Lương Văn Lợi, Lê Hoài Vũ - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh chế tạo. Thiết bị “Điều khiển hệ thống tự động bằng giọng nói kết hợp báo cháy, ứng dụng công nghệ IoT và AI” do nhóm tác giả Cao Minh Đức, Đỗ Sỹ Nguyên - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh chế tạo. “Bộ thiết bị thực hành PLC S7-1500” do nhóm tác giả Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Đăng Quế, Đồng Văn Nam - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh chế tạo. “Tủ lắp đặt điện đa năng” do nhóm tác giả Dương Văn Hoan, Nguyễn Văn Đàn - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh chế tạo. “Mô hình hệ thống điện ô tô” do nhóm tác giả Lê Hữu Sỹ, Nguyễn Khắc Phấn, Hoàng Phúc Thái - Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh chế tạo.