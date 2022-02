Hà Tĩnh: 75,3% phụ huynh có con từ 5 - 12 tuổi đồng ý tự nguyện tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Kết quả thăm dò ý kiến phụ huynh tại các trường THCS, tiểu học và mầm non ở Hà Tĩnh cho thấy, 75,3% phụ huynh có nguyện vọng tiêm vắc-xin phòng dịch cho trẻ từ 5-12 tuổi, 10,2% phụ huynh đang cân nhắc, 7,4% không đồng ý tiêm, 7,1% đồng ý tiêm nếu Bộ Y tế bắt buộc.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với số lượng ca F0 xuất hiện trong cộng đồng nhiều đã khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ băn khoăn, lo lắng. Vì thế, ngay sau khi ngành giáo dục và đào tạo có chủ trương khảo sát nguyện vọng tiêm vắc-xin trên diện rộng cho học sinh từ 5-12 tuổi, đông đảo phụ huynh trên toàn tỉnh đã tìm hiểu và tích cực tham gia.

Trong khi chưa triển khai tiêm vắc-xin cho học sinh từ 5 - 11 tuổi, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường THCS, tiểu học và mầm non đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong ảnh: Giáo viên Trường Tiểu học Hà Tông Mục (Tùng Lộc- Can Lộc) hỗ trợ học sinh sát khuẩn trước khi vào học.

Anh Nguyễn Văn Tài - phụ huynh có 2 con học lớp 3 và lớp 5 ở Trường Tiểu học Hà Tông Mục (Tùng Lộc - Can Lộc) cho biết: “Là địa bàn từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của các con mình. Thế nên, ngay khi trường triển khai khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tiêm vắc-xin cho học sinh từ 5-12 tuổi, tôi đã đăng ký nguyện vọng được tiêm cho các cháu. Mong rằng việc tiêm vắc-xin cho các con sớm được triển khai, tạo tâm lý an tâm cho phụ huynh".

Cùng mong muốn bảo vệ an toàn sức khỏe cho con trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, nhất là khi các trường vẫn linh hoạt duy trì việc học tập, gần 75% phụ huynh Trường Tiểu học Hà Tông Mục đã đăng ký tự nguyện tiêm vắc-xin cho con. Bên cạnh đó, có 6,7% phụ huynh không đồng ý tiêm, số còn lại chọn phương án đang cân nhắc hoặc sẽ tiêm nếu Bộ Y tế bắt buộc.

Việc tiêm vắc-xin phòng, chống COVID-19 sẽ tạo cơ hội cho trẻ được học trực tiếp tại trường.

Cô Nguyễn Thị Hường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc thông tin: “Tại Can Lộc, những ngày qua đã xuất hiện nhiều ổ dịch với nguy cơ lây lan nhanh. Hơn lúc nào hết, người dân càng ý thức rằng, tiêm phòng sẽ là “lá chắn” hữu hiệu để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19. Đó cũng là lý do mà 82% phụ huynh ở Can Lộc có nguyện vọng tiêm vắc-xin cho con”.

Tại Trường THCS Thạch Kim (Lộc Hà), việc khảo sát ý kiến lần 2 của phụ huynh về tiêm vắc-xin cho học sinh từ 5 - 12 tuổi đang tiếp tục được triển khai.

Học sinh Trường THCS Thạch Kim được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường.

Thầy Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Kim cho biết: “Trong đợt tổ chức tiêm vắc-xin cho học sinh 12 tuổi trở lên trước đây, chúng tôi cũng đã kết hợp lấy ý kiến phụ huynh học sinh lớp 6 về việc tiêm phòng COVID-19 cho đối tượng này. Kết quả, toàn trường có 126/164 phụ huynh khối 6 có nguyện vọng tiêm cho con, chiếm tỷ lệ gần 77%. Để đảm bảo quyền lợi cho các em, đợt này, chúng tôi tiếp tục triển khai lấy ý kiến phụ huynh lần 2 ngay khi có chủ trương chung của ngành với kết quả có gần 83% phụ huynh đồng ý”.

Qua khảo sát ở các địa phương cho thấy, tỷ lệ phụ huynh có con ở bậc mầm non và học sinh tiểu học lớp 1, 2 đăng ký nguyện vọng tiêm khá thấp, phần lớn phụ huynh vẫn còn băn khoăn và cân nhắc.

Chị Lê Thị Linh - phụ huynh học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi đang tìm hiểu các thông tin liên quan đến vắc-xin và độ tuổi của con. Tôi không phản đối nhưng đang lựa chọn phương án tối ưu nhất. Cá nhân tôi vẫn cho rằng, nếu bao phủ được vắc-xin thì mức độ bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19 sẽ cao hơn. Tôi cũng mong muốn quá trình triển khai tiêm chủng cho học sinh nhỏ tuổi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ”.

Cùng tâm lý băn khoăn, lo lắng đó, tại Trường Mầm non Thạch Long (Thạch Hà), qua khảo sát, chỉ có 23/144 phụ huynh có con 5 tuổi đồng ý tiêm cho con (chiếm tỷ lệ 15,9%), phần lớn số còn lại đang tiếp tục cân nhắc và một bộ phận nhỏ không đồng ý.

Đối với việc tiêm chủng cho học sinh, nhiều phụ huynh Trường Mần non Thạch Long (Thạch Hà) vẫn còn lưỡng lự, cân nhắc.

Toàn tỉnh hiện có 179.058 học sinh trong độ tuổi từ 5-12. Với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành giáo dục và đào tạo, đến nay, việc thăm dò ý kiến phụ huynh về nhu cầu vắc-xin cho trẻ 5-12 tuổi đã khép lại.

Số liệu tổng hợp việc khảo sát trong toàn tỉnh cho thấy, phụ huynh của 134.865 em đồng ý tự nguyện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 (chiếm tỷ lệ 75,3%); phụ huynh của 13.334 em không đồng ý tiêm (chiếm tỷ lệ 7,4%), phụ huynh của 12.707 em sẽ cho con tiêm nếu ngành y tế bắt buộc (chiếm tỷ lệ 7,1%) và phụ huynh của 18.152 em còn cân nhắc (chiếm tỷ lệ 10,2%).

Nhiều địa phương, tỷ lệ phụ huynh có nguyện vọng tiêm cho con khá cao như: Hồng Lĩnh 91%; Đức Thọ 86,7%; Vũ Quang 83,6%; Hương Sơn 83,3%; Lộc Hà 82,9; Can Lộc 82,1%...

Kết quả thăm dò, khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-12 tuổi sẽ được Sở GD&ĐT sẽ báo cáo với tỉnh. Đối với những trường hợp phụ huynh còn đang cân nhắc hoặc chưa đồng ý, các trường sẽ tiếp tục tuyên truyền thêm về nguồn cung ứng vắc-xin về kế hoạch triển khai tiêm của Bộ Y tế cho phụ huynh. Hiện nay, ngành đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ngay khi có chủ trương triển khai tiêm sẽ sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tổ chức tiêm vắc xin một cách an toàn, hiệu quả. Thầy Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Anh Thư