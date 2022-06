Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đến thời điểm hiện tại, việc ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 ở các trường và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đã cơ bản hoàn tất. Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào ngày 7 và 8/7.

Mặc dù công tác ôn luyện kiến thức cho học sinh ở Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên, từ nay cho đến ngày 3/7, trường vẫn duy trì các buổi học giúp học sinh ghi nhớ kiến thức. Ngoài ra, các thầy cô còn tổ chức dạy online miễn phí để hỗ trợ các em các em vững vàng hơn trước kỳ thi.

Dự kiến, việc ôn tập của Trường THPT Nguyễn Đình Liễn sẽ kéo dài đến ngày 3/7.

Em Nguyễn Trần Hồng Giang, học sinh lớp 12A3 - Trường THPT Nguyễn Đình Liễn chia sẻ: “Cùng với ôn tập và luyện đề, thời gian này, các thầy cô cũng thường xuyên động viên, hướng dẫn chúng em về kỹ năng, phương pháp làm bài và nhắc nhở việc thực hiện nội quy, quy chế trường thi. Đến nay, chúng em đã sẵn sàng kiến thức, tâm lý chờ đón kỳ thi sắp tới”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tận dụng khoảng thời gian cuối cùng của đợt ôn tập cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi nghiêm túc, an toàn, cùng với công tác chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi. Với tổng số gần 17.400 thí sinh đăng ký dự thi, sở đã bố trí 35 điểm thi tại các trường THPT với tổng số 751 phòng thi, 92 phòng chờ. Ngành dự kiến điều động gần 2.000 cán bộ coi thi và tham mưu các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại các điểm in sao đề thi, điểm thi …

Từ sự chỉ đạo của sở, các trường THPT - nơi tổ chức điểm thi cũng đã sẵn sàng các phương án và CSVC phục vụ cho kỳ thi.

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT kiểm tra CSVC tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng.

Thầy Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh) cho biết: “Dù đã chuẩn bị đầy đủ CSVC để phục vụ cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa diễn ra vào đầu tháng 6, nhưng để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi lần này, chúng tôi cũng đã tổ chức rà soát cơ sở vật chất để kịp thời bổ sung đầy đủ các trang thiết bị tại 33 phòng thi. Trường cũng đã bố trí 8 phòng chờ và phòng để đồ cho tất cả học sinh; tủ đựng đề thi, bài thi cũng đã được trang bị, đảm bảo theo đúng yêu cầu, quy định”.

Tại Trường THPT Hương Khê, cùng với việc chuẩn bị quạt mát, điện thắp sáng, bàn ghế đầy đủ tại 27 phòng thi, thời gian qua trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác coi thi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để sẵn sàng thực hiện sự điều động của sở.

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 130 cán bộ, công chức, viên chức được triệu tập làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi.

Cùng với tinh thần trách nhiệm của các nhà trường, thời gian qua, Sở GD&ĐT cũng đã tiếp tục thực hiện các khâu như tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tăng cường công tác kiểm tra tại các trường nơi đặt điểm thi để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, chủ động phương án xử lý các tình huống bất ngờ.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy, cùng với sự chỉ đạo của ngành, sự chủ động của các nhà trường và nỗ lực của thầy cô giáo, đến nay, các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 12. Cùng với đó, cơ sở vật chất trường thi tại 35 điểm thi cũng đã đầy đủ, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Anh Thư