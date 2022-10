Hà Tĩnh khai mạc Giao lưu dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ em mầm non cấp tỉnh

Giao lưu dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ em mầm non cấp tỉnh là hình thức sinh hoạt chuyên môn bổ ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ. Đây cũng là cơ hội nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ em trong độ tuổi mầm non, hướng tới đạt mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân, béo phì.