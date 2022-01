Học sinh Hà Tĩnh nghỉ tết Nguyên đán 11 ngày

Học sinh Hà Tĩnh sẽ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 28/1/2022 (26 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 7/2/2022 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Học sinh Hà Tĩnh bắt đầu nghỉ tết từ ngày 28/1.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố lịch nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian nghỉ tết của học sinh Hà Tĩnh là 11 ngày, bắt đầu từ ngày 28/1/2022 (ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 7/2/2022 (ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Kế hoạch này căn cứ theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Các trường học đã tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu, trong thời gian nghỉ tết, các cơ sở giáo dục phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn học đường trong công tác tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao ý thức giữ gìn ANTT và an toàn xã hội.

Cùng đó là nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia loại trừ các tệ nạn xã hội trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng yêu cầu các nhà trường phối hợp với phụ huynh, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở học sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian nghỉ học.

P.V