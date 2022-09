Học sinh huyện miền núi Hương Khê học cách tiết kiệm điện

Chương trình ngoại khóa “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện” đã trang bị cho học sinh Trường Tiểu học Điền Mỹ (Hương Khê - Hà Tĩnh) những kiến thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần bảo vệ tài nguyên quốc gia.

Chiều 15/9, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với Trường Tiểu học Điền Mỹ (huyện Hương Khê) tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện” năm 2022.

Các đại biểu tham dự chương trình ngoại khóa “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện”.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Điện lực Hương Khê Phạm Lương Trung nhấn mạnh: "Chương trình “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện” là một hoạt động ngoại khoá thường niên do Công ty Điên lực Hà Tĩnh tổ chức. Chương trình nhằm giáo dục, nâng cao ý thức cho các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước biết cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em đối với tài nguyên quốc gia, môi trường và an ninh năng lượng".

Chương trình được thực hiện dựa trên các trò chơi là hệ thống câu đố hóm hỉnh do cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh biên soạn. Thông qua việc tham gia trò chơi, 219 học sinh của Trường Tiểu học Điền Mỹ đã biết thêm những kiến thức về tầm quan trọng của điện năng trong cuộc sống; kỹ năng sử dụng điện đúng cách và hợp lý, giúp tiết kiệm tiền cho gia đình, góp phần tiết kiệm tài nguyên quốc gia và bảo vệ môi trường sống.

Các nội dung cụ thể như: Tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng; tắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện; tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời và thông gió tự nhiên... Trong ảnh: Công nhân Điện lực Hương Khê phát cẩm nang tiết kiệm điện cho các em học sinh Trường Tiểu học Điền Mỹ.

Ngoài ra, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo gia đình các em học sinh nên sử dụng các thiết bị điện được chứng nhận tiết kiệm năng lượng, các loại bóng đèn tiết kiệm điện. Thay thế bình nóng lạnh bằng bình nước nóng năng lượng mặt trời; dùng quạt và mở cửa thoáng để thay thế điều hoà khi thời tiết không quá nóng; nếu sử dụng điều hoà nên để nhiệt độ từ 26 độ C trở lên…

Tại buổi ngoại khóa, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tặng Trường Tiểu học Điền Mỹ 1 bộ máy vi tính để phục vụ công tác giảng dạy.

... và trao tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên giành kết quả cao trong năm học mới.

Dịp này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng tặng quà là thiết bị học tập cho 100% học sinh của Trường Tiểu học Điền Mỹ. Trong ảnh: Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Trần Đức Sơn tặng quà cho các em học sinh.

Thực hiện chương trình tiết kiệm điện trong trường học, theo kế hoạch trong tháng 9/2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện” tại 9 trường tiểu học khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu Phương - Hồ Vân