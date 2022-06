Khắc ghi lời Bác, nữ hiệu trưởng hết lòng với sự nghiệp nuôi dạy trẻ

Suốt 34 năm gắn bó với sự nghiệp nuôi dạy trẻ, cô Nguyễn Thị Hòa (SN 1968) - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lâm Hương 1 (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã cống hiến cả tuổi xuân và tâm huyết của mình góp phần xây dựng ngôi trường làng ngày càng khang trang, chất lượng.

Những ngày này, khi 465 học sinh ở Trường Mầm non Tân Lâm Hương 1 (Thạch Hà) đã bước vào kỳ nghỉ hè dài ngày, thì cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hòa cùng các đồng nghiệp lại tiếp tục triển khai nhiệm vụ mới.

Hình ảnh người chị cả mỗi sớm chiều cùng xắn tay chăm sóc, vun xới vườn rau, cây cảnh để duy trì cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp trong những ngày hè đã trở nên quen thuộc đối với mỗi giáo viên.

Cô Nguyễn Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lâm Hương 1 đã có 34 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục mầm non.

“Với chị Hòa, trường là nhà và hơn 40 cán bộ, giáo viên đã trở thành những người thân yêu nhất. Tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của chị trong công việc đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi không ngừng cố gắng. Chị cũng là người dìu dắt để chúng tôi ngày càng trưởng thành hơn trong chuyên môn và cuộc sống”, cô Trần Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Lâm Hương 1 chia sẻ.

Tuổi trẻ, chị Hòa từng ấp ủ giấc mơ trở thành nữ quân nhân nhưng rồi lại sớm bén duyên với nghề nuôi dạy trẻ. Năm 1985, khi tốt nghiệp THPT, chị được địa phương giao nhiệm vụ dạy học vỡ lòng cho trẻ theo chương trình 36 buổi trước khi vào lớp 1. Sau 2 năm gắn bó với các lớp mầm non, chị đi học sư phạm mẫu giáo ở Nghệ Tĩnh, năm 1988 trở về quê nhà tiếp tục sự nghiệp chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Những ngày hè, cô hiệu trưởng lại cùng đồng nghiệp chăm sóc, vun xới vườn rau, cây cảnh để duy trì cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp.

“Hồi đó, trẻ mầm non học tạm bợ tại các nhà văn hóa thôn, cơ sở vật chất chẳng có gì. Giáo viên được chấm công điểm rồi đến mùa được hỗ trợ ngô, khoai, lúa. Những ngày khó khăn ấy, hành trang của tôi còn là lời dạy của Bác: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt…”. Đó là mục tiêu, động lực để tôi không ngừng phấn đấu”, cô Hòa chia sẻ.

34 năm gắn bó với trường làng, trong đó có 18 năm ở cương vị Phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng, những lời căn dặn của Bác luôn được cô Hòa khắc ghi và cố gắng vận dụng thực hiện trong công tác chuyên môn cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của nhà trường. Để lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, cô đã thực hiện phương châm mềm dẻo, linh hoạt trong lãnh đạo, phát huy tinh thần dân chủ, huy động tối đa sự sáng tạo của giáo viên trong dạy, học.

Cô Hòa luôn quan tâm, dìu dắt bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao cất lượng nuôi dạy trẻ.

Theo đó, bước đột phá trong nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã trở thành một trong những giải pháp mà Trường Mầm non Tân Lâm Hương 1 thực hiện nhằm cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Điều này đã được thể hiện thông qua các hoạt động: cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị dạy học phù hợp với nội dung lấy trẻ làm trung tâm; giáo viên năng động, sáng tạo trong các hoạt động mở để trẻ được thực hành, tìm hiểu, trải nghiệm môi trường, cuộc sống xung quanh, từ đó giúp trẻ rèn luyện kỹ năng, phát huy tính sáng tạo, tư duy và hào hứng hơn trong giờ học.

Từ năm 2011 đến nay, với vai trò người đứng đầu, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hòa đã tham mưu huy động hàng chục tỷ đồng cho việc mở rộng khuôn viên, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường lớp khang trang sạch sẽ đạt chuẩn mức độ 2. Và từ tấm gương không ngừng học tập, nâng cao năng lực trình độ, sự quan tâm, dìu dắt của cô, đến nay 100% giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Một góc Trường Mầm non Tân Lâm Hương 1

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho biết: “Cô Hòa không chỉ là tấm gương mẫu mực trong cuộc sống, hết lòng vì sự nghiệp nuôi dạy trẻ mà còn là cán bộ quản lý năng động, sắc sảo trong chuyên môn. Từ sự dìu dắt của cô, nhiều năm liền, Trường Mầm non Tân Lâm Hương 1 luôn có giáo viên giỏi huyện, tỉnh; chất lượng giáo dục toàn diện luôn đứng trong tốp đầu bậc giáo dục mầm non huyện Thạch Hà”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa còn được tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường và người dân địa phương yêu quý bởi tấm lòng bao dung, sự chia sẻ và hy sinh cho công việc tập thể. Hình ảnh cô hiệu trưởng thức thâu đêm suốt sáng để vận chuyển trang thiết bị đồ dùng dạy học trong những ngày mưa lũ, hay cùng đồng nghiệp dành trọn những tháng hè để nấu ăn phục vụ công dân cách ly tại trường, vận động quyên góp tiền bạc, nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Nam trong đại dịch COVID-19 năm 2021… đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân trên địa bàn.

Suốt 2 tháng hè năm 2021, cô giáo Nguyễn Thị Hòa đã cùng các đồng nghiệp nấu ăn phục vụ công dân cách ly tại trường

Ghi nhận những cống hiến ấy, nhiều năm liền, cô giáo Nguyễn Thị Hòa được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến và được nhận nhiều khen thưởng của các cấp, ngành. Vừa qua, cô cũng vinh dự được công nhận điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Anh Thư