Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh: An toàn, nghiêm túc, không áp lực!

Chiều nay (10/8), hơn 15.000 thí sinh ở Hà Tĩnh đã kết thúc bài thi cuối cùng với môn Ngoại ngữ, khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã hoàn thành vào chiều nay (10/8)

Đề thi môn Tiếng Anh năm nay, theo đánh giá của thí sinh vẫn được giữ nguyên cấu trúc như những năm trước nhưng khó hơn đề thi minh họa.

Tuy nhiên, với 30 câu đầu, thí sinh có thể lấy được điểm trung bình, đề thi khó dần ở 20 câu cuối và có tính phân loại rõ rệt.

Ở mã đề 401, nhiều thí sinh cho rằng, đề này giúp phân loại được học sinh giỏi dựa vào các dạng bài đọc hiểu và câu hỏi về từ vựng.

Với phần đọc hiểu, đòi hỏi thí sinh phải có các kỹ năng như: đọc nhanh, tìm kiếm thông tin cụ thể, nắm bắt ý chính của đoạn văn, phán đoán nghĩa của từ trong văn cảnh, khả năng suy luận và vốn từ khá phong phú.

Thí sinh tại điểm thi THPT Kỳ Anh trao đổi kết quả làm bài thi môn Tiếng Anh

Phần từ vựng ở các câu 15 và 17 cũng là những câu hỏi khó, có tính phân hóa, tập trung vào các câu hỏi về cụm từ. Muốn ăn điểm phần thi này đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức, kỹ năng trong quá trình làm nhiều dạng đề khác nhau.

Tiếng Anh cũng là môn thường làm khó thí sinh Hà Tĩnh, tuy nhiên với đề thi lần này, học sinh trung bình có thể đạt 4 - 5 điểm; điểm khá sẽ tương đối phổ biến nhưng điểm tuyệt đối sẽ không nhiều.

Buổi thi cuối cùng, tình hình an ninh trật tự, an toàn, không khí nghiêm túc ở trường thi vẫn được giữ vững. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… được thực hiện tốt, mọi hoạt động diễn ra bình thường.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi.

Kết thúc ngày thi, trong buổi sáng có 29 thí sinh vắng mặt, trong đó có 13 thí sinh ở tổ hợp Khoa học tự nhiên, 16 thí sinh ở tổ hợp Khoa học xã hội. Buổi chiều, ở môn Ngoại ngữ có 15 thí sinh vắng mặt.

Trong 2 ngày thi, công tác niêm phong đề thi thừa đảm bảo quy định. Trật tự an toàn trường thi được đảm bảo, các thí sinh và giám thị coi thi thực hiện đúng quy chế trường thi, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành, đảm bảo các mục tiêu: An toàn, nghiêm túc, không tạo áp lực.

Mặc dù kỳ thi diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời tiết có sự thay đổi bất thường, tuy nhiên cùng với sự chuẩn bị chu đáo tại 35 điểm thi, sự đồng hành của các bậc phụ huynh, của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, thanh niên tình nguyện trong hoạt động hỗ trợ tiếp sức đã là động lực cho thí sinh Hà Tĩnh vượt qua một kỳ thi đáng nhớ.

Nhóm P.V