Làm đẹp thêm truyền thống vùng đất học Hà Tĩnh

Giành thành tích ấn tượng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, các thủ khoa ở Hà Tĩnh tự tin, sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị hành trang bước vào hành trình mới. Giảng đường đại học đang rộng mở để các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu viết tiếp những ước mơ, góp phần làm đẹp thêm truyền thống vùng đất học.

Những gương mặt HS Hà Tĩnh giành kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022..

Rèn luyện bản thân trong môi trường học tập năng động

Mặc dù đã có kết quả tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao và một số trường đại học, nhưng em vẫn nỗ lực hết mình trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với khát vọng giành “tấm vé” vào Khoa Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Vũ Khánh Huyền - cựu học sinh lớp 12 Pháp, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - thủ khoa khối D03 toàn quốc.

Bởi qua tìm hiểu từ các anh chị đi trước, em biết, đây là môi trường học tập năng động, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Em nghĩ rằng, sự giảng dạy của các giảng viên, sự góp mặt của nhiều sinh viên giỏi từ mọi miền trên cả nước, sẽ tạo điều kiện và động lực cho em trong quá trình học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức, kỹ năng cho tương lai.

Bước vào môi trường mới, em xác định: ngoài việc phát huy những kiến thức đã được học, rèn luyện kỹ năng mềm qua những hoạt động của các câu lạc bộ, cần tiếp tục duy trì học song song 2 ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và dự kiến học thêm 1 ngoại ngữ mới. Cùng với nỗ lực học tập, em cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội thực tập tốt để tích lũy kinh nghiệm, tạo tiền đề cho tương lai.

Nâng cao trình độ tiếng Anh để khai thác tài liệu chuyên ngành

Đạt kết quả thủ khoa khối A00 Hà Tĩnh, em có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề. Thế nhưng, với em, chuyên ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội là lựa chọn số 1 bởi đây là chuyên ngành đang “hot”, cơ hội việc làm luôn rộng mở và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Nguyễn Anh Quân - cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kỳ Anh - thủ khoa khối A00 Hà Tĩnh.

Kết quả đầu vào đại học khiến em rất vui nhưng em biết, trong môi trường này, yếu tố quan trọng nhất để khẳng định mình vẫn là kiến thức, kỹ năng. Điều đó luôn là thử thách lớn đối với những sinh viên đến từ “trường làng” như em.

Chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường đại học, em đã xây dựng kế hoạch bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu và nâng cao trình độ tiếng Anh bằng bước đầu tiên đó là đăng ký lớp giao tiếp cơ bản. Sau đó, em sẽ tiếp tục trau dồi những kiến thức chuyên sâu của ngoại ngữ để có điều kiện thuận lợi hơn trong việc khai thác các tài liệu chuyên ngành.

Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng em tin rằng, mình sẽ vượt qua bằng sự kiên trì, tinh thần tự giác và thái độ học tập nghiêm túc. Đây là những phẩm chất mà em đã rèn luyện từ thuở bé, giúp bản thân đạt được kết quả đáng tự hào trong 12 năm đèn sách. Đây cũng là chìa khóa để em tiếp tục giành thành quả mới trong những năm tháng trên giảng đường đại học.

Hãy quyết tâm thực hiện ước mơ - hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn!

Trở thành một trong 2 thí sinh có điểm số khối C00 cao nhất tỉnh với em là một điều khá bất ngờ, bởi đây là năm thứ 2 em tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT để thực hiện quyết tâm được đứng vào hàng ngũ lực lượng công an nhân dân.

Trần Tiến Mạnh - cựu học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh - đồng thủ khoa khối C00 Hà Tĩnh.

Năm 2021, do thiếu 0,5 điểm, em không thực hiện được ước mơ vào trường an ninh nên đã đăng ký nguyện vọng 2 - trở thành sinh viên ngành luật của Học viện Tòa án. Dẫu vậy, giấc mơ ấp ủ từ bé vẫn luôn thôi thúc trong em, do đó, sau khi kết thúc học kỳ I, em quyết định tạm dừng việc học đại học, trở về quê để ôn thi lại.

Bỏ dở việc học tại một ngôi trường khá danh tiếng để ôn thi lại là một quyết định không dễ dàng đối với em. Điều đó giống như em đang tự đánh cược với chính bản thân mình. Đó cũng là lý do em luôn tâm niệm phải cố gắng để chiến thắng. Đi qua những cung bậc cảm xúc, chán nản, buồn rầu và thậm chí tự ti, em rút ra cho mình bài học về sự nỗ lực và quyết tâm, đứng dậy từ sự thất bại. Điểm số 29,25 khối C00 và 27,45 điểm khối C03 là kết quả tuyệt vời dành cho em trong mùa thi thứ 2. Em hy vọng điểm số này sẽ giúp mình biến giấc mơ được khoác lên mình màu áo của chiến sĩ công an nhân dân trở thành hiện thực.

Chuẩn bị hành trang của một sinh viên trường y

Từ khi còn nhỏ, em đã sớm được chứng kiến nỗi vất vả lẫn niềm tự hào của người thân làm bác sỹ. Từ những áp lực khi gặp ca bệnh nặng đến niềm hạnh phúc khi được góp phần xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân… đều đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Cũng từ đó, giấc mơ trở thành bác sỹ để chữa bệnh cứu người lớn dần trong em.

Nguyễn Phan Thủy Ngân - cựu học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã giúp em mở cánh cổng Trường Đại học Y Hà Nội để thực hiện ước mơ. Lựa chọn ngành bác sỹ đa khoa, em biết con đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan hơn bởi quãng thời gian “dùi mài kinh sử” cũng dài hơn các chuyên ngành khác với khối lượng kiến thức lớn hơn rất nhiều. Chính vì thế, thời gian này, em đã tìm hiểu thông tin về ngành học để chủ động kế hoạch, phương pháp học tập, sẵn sàng tâm lý thích ứng với môi trường mới đầy áp lực và quyết tâm đạt kết quả tốt trong từng môn học.

Cùng với kế hoạch rèn luyện kiến thức, kỹ năng, sức khỏe, em cũng chuẩn bị cho mình hành trang đặc biệt của một sinh viên trường y. Đó là luôn trau dồi đạo đức, lối sống, bởi em hiểu rằng, người làm nghề y cần có lòng nhân ái, trung thực và chu đáo, biết chia sẻ nỗi đau và khó khăn với người bệnh.

Thúy Ngọc