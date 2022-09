Minh bạch, công khai hoạt động bán trú tại các trường học ở Hà Tĩnh

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động bán trú tại các trường mầm non, tiểu học ở Hà Tĩnh đã và đang từng bước đi vào ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh trong việc duy trì nền nếp học tập, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, các cô nuôi ở Trường Tiểu học Nam Hà đã tất bật với công tác chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

Mỗi ngày, bắt đầu từ 5 giờ sáng, 12 cô nuôi ở Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) có mặt tại bếp ăn bán trú, bắt đầu công tác chuẩn bị. Để hơn 900 học sinh có bữa cơm trưa và quà chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), đảm bảo chất dinh dưỡng, đòi hỏi các cô nuôi phải hết sức cẩn trọng trong từng khâu chế biến.

Chị Văn Thị Thảo - bếp trưởng bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Nam Hà cho biết: “Thực phẩm được giao tận bếp ăn nhưng để đảm bảo bữa trưa vào lúc 11 giờ kém 15 phút cho các em, chúng tôi phải phân công nhau đảm nhiệm từng công việc cụ thể. Những ngày đầu trở lại hoạt động cũng khá vất vả nhưng đến nay, toàn bộ các cháu, nhất là học sinh lớp 1 đã quen với giờ ăn, ngủ nên hoạt động bán trú của trường đã dần đi vào nền nếp”.

Quá trình thực hiện chế biến thực phẩm ở Trường Tiểu học Nam Hà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xác định công tác bán trú góp phần quan trọng trong việc duy trì nền nếp học tập, rèn luyện kỹ năng và đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thạch Hà) cũng đã nỗ lực thực hiện bán trú cho học sinh từ tuần thứ 3 của năm học mới.

“Ngọc Sơn là địa bàn xa trung tâm huyện, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất bán trú còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng, do đặc điểm địa bàn dân cư thưa thớt, có em phải đi tận 10 km để đến trường, vì thế, trước nhu cầu của phụ huynh, chúng tôi đã triển khai bán trú từ ngày 19/9”, cô Hồ Thị Nhân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn thông tin.

Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thạch Hà) đã thực hiện bán trú từ tuần học thứ 3 của năm học mới.

Để thực hiện bán trú, ngay sau khi khảo sát nhu cầu, Trường Tiểu học Ngọc Sơn đã cùng với hội cha mẹ học sinh rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng của nhà bếp để xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung. Sự đồng thuận về ý kiến qua cuộc họp phụ huynh, sự ủng hộ của địa phương là yếu tố quan trọng để trường khắc phục khó khăn, thực hiện bán trú cho gần 130 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Chị Nguyễn Thị Hoa - phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Ngọc Sơn cho biết: "Nhà chúng tôi ở vùng giáp ranh với xã Thạch Ngọc, cách trường khá xa, thời tiết những ngày gần đây lại mưa nhiều, mỗi ngày 4 lượt đưa đón con đi về cũng rất vất vả. Vì thế, việc tổ chức bán trú của trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong sắp xếp công việc hằng ngày”.

Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Sơn chuẩn bị chỗ nghỉ trưa cho học sinh.

Đối với các trường mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh, tổ chức bán trú cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Cô Trần Thị Hồng Oanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường Sơn (Đức Thọ) chia sẻ: “Điều quan trọng nhất trong thực hiện bán trú vẫn là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì thế, chúng tôi chú trọng từ việc nhập thực phẩm đến chế biến. Nhà trường cũng nỗ lực chăm sóc vườn rau nhằm đảm bảo đủ nguồn rau sạch cho nhà bếp, đồng thời cũng tiết kiệm được một khoản chi phí cho bữa ăn. Sức khỏe, sự phát triển của các cháu qua các kỹ năng giao tiếp với cô, với bạn bè, khả năng tự phục vụ qua hoạt động bán trú chính là cơ sở để phụ huynh yên tâm gửi gắm con cho nhà trường”.

Hoạt động bán trú giúp trẻ rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sinh hoạt tập thể...

Theo thống kê sơ bộ từ Sở GD&ĐT, đến nay, hầu hết các trường mầm non trên địa bàn đã duy trì ổn định nền nếp bán trú. Ở bậc tiểu học, việc triển khai bán trú mới chỉ thực hiện ở một số ít trường, chủ yếu là vùng trung tâm. Thực tế cho thấy, nguyên nhân vấn đề này một phần do cơ sở vật chất để thực hiện bán trú ở nhiều trường chưa đáp ứng yêu cầu, phần còn lại đang xúc tiến việc tổ chức họp phụ huynh, lấy ý kiến để thực hiện bán trú.

Việc tổ chức bán trú ở các trường mầm non, tiểu học có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần ổn định nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển các kỹ năng, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Sở luôn quán triệt các trường phải thực hiện bán trú một cách minh bạch, công khai, trên tinh thần tự nguyện và nhu cầu của phụ huynh; phải đảm an toàn cho học sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cô Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh