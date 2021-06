Ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh: Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế!

Hoàn thành bài thi môn Toán trong chiều nay (2/6), thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã kết thúc ngày thi đầu tiên. Đây cũng là thời điểm khép lại kỳ thi đối với hơn 14.800 thí sinh thi vào lớp 10 THPT không chuyên.

Kết thúc ngày thứ nhất với 3 môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán, công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra. Tại 35 điểm thi có 41 thí sinh vắng mặt không có lý do. Công tác niêm phong đề thi được thực hiện đúng quy chế.

Thí sinh ở điểm Trường THPT Vũ Quang hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Ngày đầu tiên của kỳ thi diễn ra trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương trong việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho kỳ thi nên các buổi thi đã diễn ra thuận lợi.

Phần lớn thí sinh đều khá nhẹ nhõm, thoải mái sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà)

Tình hình sức khỏe thí sinh, cán bộ coi thi và các lực lượng phục vụ kỳ thi được đảm bảo, không có trường hợp phải sử dụng các phòng thi, điểm thi dự phòng. Đặc biệt, các giải pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đã được thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu, hướng dẫn của ngành y tế.

Các giải pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đã được thực hiện nghiêm túc tại 35 điểm thi.

Hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện các thủ tục dự thi và quy định phòng dịch được các đội thanh niên tình nguyện triển khai hiệu quả, tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, giảm áp lực cho các thí sinh trong suốt thời gian dự thi.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà)

Theo đánh giá của các thí sinh và giáo viên, đề thi năm nay bám sát chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT, mức độ nhẹ nhàng, dạng câu hỏi quen thuộc, thiết thực, tập trung vào kiến thức cơ bản, không làm khó, không đánh đố học sinh.

Thí sinh tại điểm Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trao đổi về kết quả làm bài thi.

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thích thú khi chủ đề tình yêu đất nước được nhấn mạnh, với nhiều câu hỏi xuyên suốt cả trong phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội.

Một số thí sinh cho biết, đặt trong bối cảnh đất nước đang đồng lòng, đoàn kết chống dịch, bài thi của các em đã liên tưởng “những anh hùng vô danh” trên tuyến đầu chống dịch đang bền bỉ, lặng thầm góp sức mình bảo vệ và dựng xây quê hương.

Tâm đắc với đề thi môn Ngữ Văn, em Phan Việt An - thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Lộc Hà cho biết, em làm bài say sưa, quên hết cảm giác về tấm khẩu trang vướng víu, nóng bức.

Video: Thí sinh trao đổi về kết quả làm bài thi môn Ngữ văn

Nhận xét về đề thi môn Tiếng Anh, các thí sinh cho rằng, mức độ đề ra không quá khó nhưng đòi hỏi người làm bài phải rất cẩn thận. Một số thí sinh cho biết, phần thi điền từ có độ khó hơn so với năm trước bởi có thêm nhiều từ mới, tuy nhiên việc đạt mức điểm 6 - 7 là không quá khó đối với phần lớn học sinh.

Video: Thí sinh nói về kết quả làm bài thi môn Tiếng Anh.

Đề thi vừa sức, kết quả làm bài khá tốt trong buổi sáng ở 2 môn Ngữ văn và Tiếng Anh đã giúp các em tự tin hơn khi tiếp tục môn thi Toán vào buổi chiều.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi Toán năm nay mức độ khó tương đương với năm trước nhưng khá dài với 7 câu hỏi.

Ở phần đại số, câu số 4 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hơi khó và mới, đòi hỏi học sinh phải nắm rất chắc kiến thức.

Video: Thí sinh chia sẻ về đề thi môn Toán.

Báo cáo từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, ngày thi đầu tiên không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm… tại các điểm thi đều được đảm bảo.

Các thí sinh tại 35 điểm thi đã khép lại ngày thi đầu tiên vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 đảm nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo phòng dịch Covid-19.

Các lực lượng hậu cần đã làm tốt công tác phục vụ, đảm bảo ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Sáng mai (3/6), vào lúc 7h15, các thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục ngày thi thứ 2 với các môn thi chuyên: Toán, Ngữ văn vào buổi sáng; Vật lý, Hóa học, Sinh học,Tiếng Anh, Tin học vào buổi chiều với thời gian làm bài mỗi môn thi là 150 phút.

Nhóm P.V