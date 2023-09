Nữ sinh nghèo hiếu học ở Hà Tĩnh được đặc cách vào Học viện Chính trị Công an nhân dân

Gia đình, người thân và bà con lối xóm ai cũng vỡ oà niềm vui khi em Nguyễn Khánh Linh - cựu học sinh lớp 12A3, Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) được đặc cách vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Nguyễn Khánh Linh - cô học trò nghèo luôn biết vượt lên hoàn cảnh để chinh phục giấc mơ.

Em Nguyễn Khánh Linh là người đạt giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm 2023. Với kết quả này, cô nữ sinh nghèo hiếu học đã quyết định đăng ký xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Tuy nhiên, do nhà trường chỉ có một chỉ tiêu dành cho nữ theo phương thức này ở phía Bắc nên Linh không trúng tuyển. Khi biết tin, Khánh Linh rất buồn và đã làm hồ sơ, chuẩn bị đi học tại một trường sư phạm.

Biết hoàn cảnh của em, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã đề xuất với Bộ Công an đặc cách cho em được theo học tại ngôi trường này. May mắn đã mỉm cười với Khánh Linh khi em được Bộ Công an đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức 1 đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Suốt 12 năm, Khánh Linh luôn xếp loại giỏi về kết quả học tập; nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Địa lý.

Khánh Linh chia sẻ: "Em nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được đặt chân vào ngôi trường này nữa. Thế nhưng, cách đây vài ngày, em nhận được thông báo đã đỗ vào Học viện Chính trị Công an nhân dân như nguyện vọng ban đầu. Cầm thông báo trên tay, em và bố, mẹ đã khóc trong niềm hạnh phúc vỡ oà. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng tất cả mọi người, nhất là bác Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - người đã trao cho em niềm may mắn, cơ hội này".

Cũng theo Khánh Linh, ban đầu em cứ ngỡ không còn chút hy vọng nào và đang chuẩn bị xin nhập học vào ngành sư phạm thì nhận được kết quả trúng tuyển.

Khánh Linh là niềm tự hào của gia đình, người thân và bà con lối xóm.

Chị Nguyễn Thị Bình (mẹ Khánh Linh) chia sẻ: "Tôi mừng và hạnh phúc lắm. Thật không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Gia đình cảm ơn và biết ơn đến lãnh đạo các cấp, các ngành rất nhiều".

Khánh Linh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mẹ và cha của em tuy sức khỏe yếu nhưng vẫn ngày đêm cố gắng làm thuê, chắt chiu từng đồng để con được đến trường, thắp sáng ngọn lửa hiếu học. Dù vậy, em chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình, ngược lại, luôn lấy đó làm động lực để vươn lên. Suốt 12 năm học, Khánh Linh luôn xếp loại giỏi về kết quả học tập; nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn Địa lý.