Quỹ học bổng Trần Đình Trấp tài trợ học bổng 3 tỷ đồng cho học sinh khó khăn ở Can Lộc

Sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh - Quỹ học bổng Trần Đình Trấp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên, khích lệ và tiếp sức cho con em huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Sáng 4/3, UBND huyện Can Lộc phối hợp với Quỹ học bổng Trần Đình Trấp và Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết tài trợ học bổng từ năm 2017 - 2030 và trao học bổng năm học 2022 – 2023. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự.

Đại biểu tham dự lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Quỹ học bổng Trần Đình Trấp cho biết: Ngày 16/2/2017, Quỹ học bổng mang tên cụ Trần Đình Trấp - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên lãnh đạo Ban Kinh Tài (Trung ương Cục miền Nam) được con cháu trong dòng họ lập nên. Tại lễ ra mắt, Quỹ đã trao 50 suất học bổng, 5 bộ máy tính, 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong họp tập.

Năm 2018, tại xã Gia Hanh, Quỹ đã trao 115 suất học bổng 100 triệu đồng cho học sinh huyện Can Lộc.

Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Quỹ học bổng Trần Đình Trấp phát biểu tại buổi lễ.

Sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, năm nay, Quỹ học bổng Trần Đình Trấp khởi động trở lại với số lượng các suất học bổng nhiều hơn so với các năm trước. Quỹ cam kết sẽ đồng hành cùng UBND huyện Can Lộc nói chung và ngành giáo dục huyện nói riêng tiếp tục hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Theo đó, Quỹ ký kết tài trợ học bổng trị giá 3 tỷ đồng cho các em học sinh trên địa bàn huyện Can Lộc đến năm 2030.

Quỹ học bổng Trần Đình Trấp và huyện Can Lộc ký kết tài trợ học bổng trị giá 3 tỷ đồng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, Nhân dân huyện Can Lộc, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong cảm ơn sự giúp đỡ của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng Trần Đình Trấp, đồng thời khẳng định, hoạt động của Quỹ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên khích lệ và tiếp sức cho con em huyện Can Lộc có thêm động lực để vượt lên hoàn cảnh khó khăn trên con đường học tập.

Dịp này, Quỹ học bổng Trần Đình Trấp đã trao tặng 114 suất học bổng, 10 xe đạp; Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh ủng hộ 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tập tốt với tổng giá trị hơn 140 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban điều hành Quỹ học bổng Trần Đình Trấp trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Can Lộc trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ngọc Thắng - Hoàng Nguyên