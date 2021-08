Tăng 10.217 học sinh tiểu học, Hà Tĩnh linh hoạt tháo gỡ khó khăn

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 131.323 học sinh tiểu học, tăng 10.217 học sinh tiểu học (tăng hơn 280 lớp) so với năm học trước. Nhiều địa phương có số lượng học sinh tăng mạnh như: huyện Kỳ Anh tăng 1.037 em; Thạch Hà 1.065 em; Cẩm Xuyên 1.370 em; Can Lộc 958 em, TP Hà Tĩnh gần 1.000 em. Nguyên nhân do tăng dân số cơ học và học sinh lớp 5 ra trường ít hơn số học sinh lớp 1 vào trường.