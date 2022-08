Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

“Tích cực đổi mới, sáng tạo, đột phá phát triển giáo dục chất lượng cao” là chủ đề được ngành GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh xác định thực hiện trong năm học 2022 - 2023.

Chiều 30/8, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, lãnh đạo UBND thành phố cùng dự.

Trong điều kiện khó khăn, ngành GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, đáp ứng yêu cầu đổi mới, bảo đảm các mục tiêu và chất lượng giáo dục. Ngành cũng đã bám sát chủ đề năm học, triển khai các hoạt động có ý nghĩa thiết thực gắn với chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố.

Đối với bậc mầm non, thành phố đã thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025", quan tâm phối hợp với phụ huynh có giải pháp phục hồi trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi, khắc phục tình trạng trẻ béo phì (giảm tỷ lệ trẻ thể suy dinh dưỡng 1,03%, thể thấp còi 1,24% so với đầu năm học).

100% trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ linh hoạt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh Trần Thị Thủy Nga trình bày báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Đối với giáo dục phổ thông, thành phố đã chủ động các kịch bản, phương án tổ chức dạy học theo các hình thức linh hoạt; tích cực thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; 100% lớp học theo chương trình mới được trang bị đầy đủ Smart tivi, hệ thống bảng tiện lợi.

Các trường đã bố trí các giáo viên có năng lực chuyên môn tốt để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tích hợp với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được các trường đặc biệt quan tâm, nhất là lớp cuối cấp (lớp 9).

Đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, thành phố Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học, tổ chức dạy học tiếng Anh đồng bộ ở tất cả các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở.

Cùng với đó, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm đổi mới cách thức tổ chức hoạt động hè, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh thành phố, từng bước hình thành hệ thống bồi dưỡng năng khiếu, thành tích cao.

Nhờ đó, trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững như: tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học cấp tiểu học đạt 98,8%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp lớp 9 năm học 2021 - 2022 đạt tỷ lệ 99,8% (cao hơn mức chung toàn tỉnh); tham gia thi THPT đạt kết quả cao, trong đó số học sinh vào trường chuyên là 225 em.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Dương Đình Phúc phát biểu tham luận về nâng cao chất lượng quản lý hệ thống trường học trên địa bàn.

Chất lượng mũi nhọn của thành phố cũng đạt được nhiều kết quả cao. Ở khối THCS, 367 em học sinh lớp 9 đạt HSG cấp thành phố, 89 em học sinh lớp 9 đạt HSG cấp tỉnh, 14 sản phẩm đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố, 21 học sinh đạt giải cuộc thi Tin học trẻ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XIII năm 2022… Ở khối THPT, thành phố có 530 học sinh đạt giải, trong đó có 74 giải nhất.

Năm học 2022 - 2023, với chủ đề "tích cực đổi mới, sáng tạo, đột phá phát triển giáo dục chất lượng cao”, ngành GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, mô hình giáo dục tiên tiến, chất lượng cao, trọng tâm là thực hiện thí điểm mô hình “Trường tự chủ chất lượng cao”, “Lớp chất lượng cao”, “Lớp học thông minh”; đẩy mạnh thực hiện xây dựng “Trường học hạnh phúc”...

Đồng thời, tiếp tục đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung quản lý hoạt động đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị toàn ngành GD&ĐT cần tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc”, có kế hoạch cụ thể để xây dựng hệ sinh thái riêng cho các trường học trên địa bàn. Chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; có giải pháp phù hợp để tạo bước đột phá, xây dựng nền tảng và mặt bằng chất lượng mới, trên cơ sở chú trọng phát triển chương trình dạy học, tăng cường dạy học ngoại ngữ, giáo dục trải nghiệm, giáo dục thể chất.

Tập trung thực hiện tốt chương trình dinh dưỡng học đường ngay từ đầu năm; thực hiện cơ chế chính sách đặc thù về phát triển giáo dục nhằm củng cố, nâng cao, tạo đột phá mới về chất lượng giáo dục thành phố Hà Tĩnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh Trần Thị Thủy Nga.

Dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh cũng tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể…

… tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 17 tập thể lao động xuất sắc…

… 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Thái Oanh