Thí sinh Hà Tĩnh bước vào ngày thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Trong ngày thi thứ 2, mục tiêu đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Các quy định về phòng dịch ở những điểm thi được duy trì thực hiện nghiêm ngặt. Tất cả cán bộ làm nhiệm vụ ở trường thi và thí sinh trước khi vào phòng thi phải đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt. Lực lượng công an tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm an ninh trật tự tại các điểm thi.