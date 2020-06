Thời gian khai giảng phải cân nhắc để giáo viên, học sinh vẫn có thời gian nghỉ hè

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, dự kiến ngày học sinh tựu trường sớm nhất là 1/9.

Nhằm mang đến kỳ nghỉ hè dài nhất có thể cho các em học sinh, một số tỉnh, thành phố chốt phương án ngày tựu trường muộn hơn so với mọi năm.

Theo Bộ GD&ĐT, trước ngày khai giảng, các trường không được tổ chức các hoạt động dạy học mà nếu cần chỉ tập trung học sinh để ổn định, làm quen trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới. Sau ngày khai giảng (ngày 5/9), mới chính thức dạy học.

Được biết, thời gian năm học được tính toán, cân nhắc sao cho giáo viên, học sinh vẫn có thời gian nghỉ hè, trong tình huống năm nay thời gian kết thúc năm học cũ kéo dài đến ngày 15/7 vì ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tuy vậy, dù ngày khai giảng vào 5/9 và chương trình học chính thức bắt đầu sau ngày này cũng không ảnh hưởng tới việc triển khai nội dung chương trình của các cấp học phổ thông.

Theo khung thời gian năm học cũ được quy định từ năm 2017, thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/8. Trước khi khai giảng, các trường sẽ có thể tổ chức ôn tập, thậm chí dạy luôn chương trình mới.

Do đẩy mạnh việc học online trong thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19, tại một số trường học đã tổ chức lễ bế giảng, kết thúc năm học. Và ở nhiều địa phương, thời gian nghỉ hè cũng khác nhau.

UBND TP. Hà Nội quyết định thời gian các nhà trường hoàn thành học kỳ II là trước 15/7. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS: Trước 31/7; thời gian hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Trước 15/8.

Tại TPHCM, theo quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các trường hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7.

Do dịch COVID-19 nên thời gian nghỉ hè của học sinh trễ hơn 1,5 tháng so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Với tinh thần mang đến kỳ nghỉ hè dài nhất có thể cho các em học sinh, một số tỉnh, thành phố cũng đã chốt phương án ngày tựu trường muộn hơn so với mọi năm.

