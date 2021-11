TP Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025 dẫn đầu toàn tỉnh các lĩnh vực GD&ĐT

Mục tiêu đến năm 2025, TP Hà Tĩnh phấn đấu dẫn đầu tỉnh toàn diện trên các lĩnh vực về GD&ĐT; năm 2030 đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm các đô thị lớn, từng bước hội nhập quốc tế.

Chiều 12/11, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) ngày 3/11/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lương Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Trần Hậu Tuấn chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) ngày 3/11/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo (Nghị quyết), Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo toàn diện hệ thống chính trị vào cuộc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chương trình hành động, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đặc biệt, quan tâm áp dụng các mô hình giáo dục, phương pháp, kĩ thuật dạy học tiên tiến, tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý giáo dục.

Thành phố Hà Tĩnh có 50 trường trực thuộc, trong đó, 39 trường công lập, 11 trường ngoài công lập. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 3 trường THPT công lập, 3 trường phổ thông liên cấp tư thục; 1 trường đại học, 4 trường cao đẳng, 2 trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; 18 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động; 23 nhóm trẻ độc lập, 15 trung tâm học tập cộng đồng tại các phường, xã.

Trong 10 năm (2011 - 2021), ngành GD&ĐT thành phố liên tục là đơn vị dẫn đầu về giáo dục toàn diện của tỉnh. Hệ thống trường học trên địa bàn được quy hoạch hợp lý, đa dạng loại hình, hệ thống trường ngoài công lập phát triển nhanh, hình thành các cơ sở giáo dục chất lượng cao, góp phần quan trọng giảm tải ở các trường công lập. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được nâng cao, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thành phố đã hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (từ năm 2012, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết); đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào năm 2013, sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, thực hiện tốt công tác phân luồng, hằng năm có 10% học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề dài hạn và học trung cấp chuyên nghiệp.

Toàn thành phố có 12/15 trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80% (vượt 5% so với chỉ tiêu của Nghị quyết); 13 tiểu học trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 11 trường đạt chuẩn mức độ 2, chiếm 85% (tăng 25% so với chỉ tiêu của nghị quyết); 9/9 trường THCS đạt chuẩn quốc gia (vượt 20% so với chỉ tiêu của Nghị quyết).

Giai đoạn 2011 - 2021, thành phố đã đầu tư 149 công trình cho các trường học với kinh phí đầu tư hơn 193 tỷ đồng.

Về chất lượng đội ngũ, 100% giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn, trong đó có 82% giáo viên mầm non; 95% giáo viên tiểu học; 98% giáo viên THCS đạt trình độ trên chuẩn, vượt từ 10 - 33% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Mục tiêu đến năm 2025, thành phố dẫn đầu toàn tỉnh các lĩnh vực về GD&ĐT; đến năm 2030, đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm các đô thị lớn trong khu vực và cả nước, có khả năng và từng bước hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung 5 lĩnh vực trọng tâm: phát triển quy mô, cơ cấu loại hình trường lớp; phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đảm bảo nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường chuẩn quốc gia; phát triển số lượng, nâng cao chất lượng; thí điểm thực hiện mô hình mới và các chế độ chính sách đặc thù.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành GD&ĐT, các địa phương, nhà trường đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII).

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Cần quan tâm các giải pháp thực hiện đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học; quan tâm giáo dục kỹ năng cho học sinh; đặt các mục tiêu cụ thể về chất lượng dạy và học của thành phố ngang tầm với các đô thị cùng khu vực.

Khẳng định giáo dục đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển, Bí thư Thành ủy đề nghị ngành GD&ĐT, các địa phương, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả của Nghị quyết 05-NQ/TU, nâng cao công tác phát triển giáo dục toàn diện.

Trong đó, cần quan tâm các giải pháp thực hiện đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học; quan tâm giáo dục kỹ năng cho học sinh; đặt các mục tiêu cụ thể về chất lượng dạy và học.

Xây dựng các mô hình tự chủ, lớp chất lượng cao nhằm gắn việc nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo với thu hút, kêu gọi đầu tư giáo dục.

Tiếp nâng cao công tác quản trị, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, thân thiện, phát động các phong trào thi đua; khơi dậy tư duy, sáng tạo của giáo viên, học sinh; xây dựng các câu lạc bộ năng khiếu nhằm phát triển toàn diện năng lực của các em.

Bí thư Thành ủy đề nghị đề nghị các địa phương cần huy động sự tham gia, đồng hành của phụ huynh học sinh và toàn xã hội cùng chung tay thực hiện mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Hà Tĩnh đã trao giấy khen cho 8 tập thể...

... và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU

Nguyễn Oanh