Trao tặng 26 bộ máy tính và các suất quà cho một trường tiểu học ở miền núi

WiFEC - “Wings for the Future - Education through Connection” được thành lập từ tháng 3/2020; là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về giáo dục trẻ em, ưu tiên trẻ em vùng khó khăn. Đến nay, WiFEC đã quy tụ gần 300 thành viên và tình nguyện viên đến từ 11 quốc gia cùng chung sức hỗ trợ gần 400 em học sinh nghèo bằng các hoạt động giáo dục hiệu quả. Cụ thể, WiFEC đã tổ chức hơn 2.000 buổi học trực tuyến miễn phí cho 400 học sinh nghèo thông qua dự án “Trường học Online”. Ngoài ra, WiFEC còn huy động và ủng hộ các đầu sách miễn phí thông qua “WiFEC Library”, trang bị kỹ năng mềm cho các bé qua “WiFEC Lifeskills”, trao học bổng cho học sinh đặc biệt khó khăn trong dự án “Học bổng chắp cánh tương lai”. WiFEC được Trung tâm Hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên Việt Nam (Hội Khuyến Học Việt Nam) bảo hộ về mặt pháp luật.