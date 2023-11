Trường THPT Cẩm Bình nhất cuộc thi "Học sinh với an toàn giao thông”

Cuộc thi nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt 9/11; đẩy mạnh việc xây dựng và hình thành ý thức sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong học sinh THPT; góp phần hạn chế vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.