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Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Quá trình sắp xếp, Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới. Dẫu có những tiếc nuối khi tên cũ mất đi nhưng người dân đều đồng thuận vì sự phát triển chung.

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