Hà Tĩnh: Khơi nguồn lực doanh nghiệp, tạo sức bật quê hương

(Baohatinh.vn) - Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất, mở rộng dư địa phát triển kinh tế địa phương.
Lãi suất vay tiêu dùng có xu hướng tăng, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm; cá biệt, lãi suất vay tiền mặt tín chấp tại công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15–24 tuổi vẫn vượt 9%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Đảng viên đang công tác có quyền và trách nhiệm thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.
Mỗi khi trời mưa, sân cả hai phân hiệu Trường THCS Lộc Hà (xã Lộc Hà) lại ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến dạy, học. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống mương thoát nước nhỏ hẹp, nhiều đoạn bị bồi lấp.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất nhiều khoản vay mua ô tô tăng lên 17–18%/năm, một số trường hợp gần 20%, khiến chi phí trả nợ gia tăng và tạo áp lực tài chính lớn cho người vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.