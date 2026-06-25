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Live Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định những vấn đề lớn, chính sách quan trọng

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(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh thời gian tới, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Sáng nay (25/6), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời quyết nghị một số chính sách quan trọng.

Tham dự kỳ họp về phía đại biểu Trung ương có: bà Bùi Thị Quỳnh Thơ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Đinh Văn Dũng - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh trong thời gian tới và tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 5 diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đang được triển khai mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Kỳ họp diễn ra với nhiều nội dung quan trọng cần xem xét, quyết định, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ các tài liệu; thảo luận thẳng thắn, khách quan và xây dựng; tập trung vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn và những giải pháp có tính khả thi cao.

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; chủ động giải trình đầy đủ, làm rõ các nội dung còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định đúng, sát thực tiễn và khả thi.

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Toàn cảnh kỳ họp.

Ngay sau khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

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Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, năm 2026, trong bối cảnh nhiều khó khăn và nhiều nhiệm vụ lớn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng dự kiến tăng trưởng khoảng 13 - 14%. Ngành công nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Nông nghiệp được mùa, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 99,13% kế hoạch; chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tập trung triển khai. Thương mại, dịch vụ, du lịch tăng khá.

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Các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 11.932 tỷ đồng (đạt 63% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ); tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 30.980 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tính đến ngày 12/6/2026 đạt 2.839,875 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 35,2% kế hoạch địa phương triển khai. Thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng cả về số lượng và quy mô.

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án trong nước và đầu tư nước ngoài. Đồng thời, hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; tập trung triển khai đề án thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng, đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng.

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Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các ngành, lĩnh vực; đưa vào vận hành một số nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các nhiệm vụ chính trị, văn hoá lớn của đất nước, của tỉnh; giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tích; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng.

Đồng chí Trần Báu Hà nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành, địa phương nâng cao quyết tâm, hành động quyết liệt; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ còn lại của năm 2026; triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên. Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các định hướng, chính sách, chiến lược của tỉnh; tăng tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2026...

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Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính thông qua các tờ trình.

Tiếp đó, kỳ họp nghe lãnh đạo các sở, ngành trình bày các tờ trình về: quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh; quyết định danh mục, mức vốn bố trí cho các dự án thành phần, nhiệm vụ đầu tư công thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

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Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra trên các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội.
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Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tờ trình quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030.

Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032.

Tiếp tục cập nhật...

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