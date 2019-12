Hà Tĩnh vinh danh 32 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

Danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 05 sản phẩm Bộ sản phẩm: Đũa tre, xiên tre của HTX Trung Toàn (Thạch Hà); Bàn ghế xa lông cao cấp, giường nằm của Doanh nghiệp Hoàng Lê Bình (Đức Thọ); Gỗ ván sàn của Công ty TNHH Xuân Lâm (Nghi Xuân); Bộ sản phẩm: Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế học sinh cấp 1 của Công ty CP An Hồng (Nghi Xuân). Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 18 sản phẩm Kẹo cu đơ Thanh Hạnh (TP Hà Tĩnh); Kẹo cu đơ Phong Nga của cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga (Thạch Hà); Bánh đa nem Thuận Kỷ của HTX bánh đa nem Thuận Kỷ (TP Hà Tĩnh); Dầu lạc Hòa Thống của Công ty TNHH Thống Tuấn (Đức Thọ); Dầu lạc Thắm An của Công ty TNHH Thắm An (Hương Sơn); Nem chua Ý Bình (Hương Sơn). Giò me Tiến Giáp (Hương Khê); Nước mắm Luận Nghiệp (Kỳ Anh); Nước mắm Phú Khương (Kỳ Anh); Bột canh An Việt của Công ty CP chế biến muối và nông sản miền Trung (TP Hà Tĩnh); Chè Tây Sơn của Xí nghiệp chè Tây Sơn (Hương Sơn); Nước mắm Lạch Kèn (Nghi Xuân); Bánh bông lan cuộn Oneroll, Bánh quy Limorte của HTX Tân Tiến Phát (Cẩm Xuyên); Bánh bông lan của Cơ sở Tâm Anh Bakery (Lộc Hà); Trầm hương mỹ nghệ của HTX hương trầm, vòng trầm TM&DV Thành Vinh (Hương Khê); Viên ngậm thông phế Hadiphar, Oresol pluz của Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh). Nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 03 sản phẩm Máng Inox cho heo thịt của Công ty TNHH Hùng Đồng (Can Lộc); Cánh bơm xoắn ly tâm các loại, Cột gang trang trí (TX Hồng Lĩnh). Nhóm sản phẩm khác: 06 sản phẩm Sirnakarang, Sắc phụ hương của Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh); Cám gà thịt M42 (từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng) của Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (Can Lộc); Gạch không nung siêu nhẹ của Hộ kinh doanh Nguyễn Công Kiên (TX Hồng Lĩnh); Bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ Châu Âu, Bộ sản phẩm ngói màu cao cấp NAKANO công nghệ Nhật Bản của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trần Châu (Cẩm Xuyên).