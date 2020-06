Thanh niên Hà Tĩnh học cách khởi sự kinh doanh

Lớp đào tạo “Khởi sự kinh doanh cho thế hệ trẻ” được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh chuẩn bị đầy đủ chiến lược và kế hoạch lập nghiệp trong tương lai.

Chương trình do Tỉnh đoàn và Chi nhánh phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Nghệ An (VCCI Nghệ An) tổ chức ngày 25/6 với sự tham dự của 100 đoàn viên thanh niên có chung niềm đam mê và mong muốn lập nghiệp với các cơ sở kinh doanh riêng.

Trong thời gian 1 ngày, các ĐVTN được giảng viên chia sẻ về các vấn đề: Ý tưởng khởi nghiệp, phương pháp tìm kiếm ý tưởng; các bước để khởi nghiệp thành công...

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hưng - giảng viên bộ môn Quản trị doanh nghiệp thương mại, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Đại học Thương Mại trang bị kiến thức, kỹ năng cho các đoàn viên thanh niên.

Cùng với đó là thảo luận về Quy trình bán hàng 4.0, mục tiêu và kế hoạch triển khai; cách thức tiếp cận khách hàng tiềm năng, nhìn nhận nhu cầu của người mua, tâm lý khách hàng; cách trình bày sản phẩm và kỹ năng chăm sóc khách hàng...

Lớp đào tạo đã giúp các đoàn viên thanh niên tháo gỡ những khó khăn trong việc thành lập, tổ chức kinh doanh một cách khoa học, biết cách xây dựng kệ hoạch bài bản nhằm hạn chế rủi ro trong giai đoạn đầu mới thành lập. Đồng thời, trang bị và hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng để chuẩn bị đầy đủ chiến lược và kế hoạch lập nghiệp trong tương lai, tự tin hơn trên con đường khởi sự kinh doanh.

Nhất Đình