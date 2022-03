Chưa hết quý I, Hà Tĩnh thu hơn 2.390 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu

Với việc thu NSNN đạt hơn 2.390 tỷ đồng, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành 28,29% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và tăng thu 78,76% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 20/3, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã mở 3.081 tờ khai, (giảm 3,4% so với cùng kỳ 2021) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 970 triệu USD (tăng 6,67% so với cùng kỳ 2021). Qua đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh thu NSNN đạt hơn 2.390 tỷ đồng, đạt 28,29% chỉ tiêu do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao (chỉ tiêu giao 8.450 tỷ đồng) và tăng 78,76% so với cùng kỳ năm 2021.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng mở tờ khai cho doanh nghiệp.

Sở dĩ số thu ngân sách của Cục Hải quan Hà Tĩnh tăng mạnh trong những tháng đầu năm là do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tăng mạnh sản lượng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế là than, dầu, quặng…

Ngoài ra, trong tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Hà Tĩnh hoàn thành việc tra soát thông tin nội dung kinh tế nộp ngân sách đối với một số tờ khai hải quan phát sinh năm 2021 chờ xác nhận thông tin vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nên góp phần đưa số thu ngân sách tăng đột biến.

Tàu lớn vào bốc hàng của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Cục Hải quan Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tham mưu giao nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 cho các đơn vị; kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác thuế, giá tại các chi cục; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu NSNN theo từng tháng, quý và năm 2022.

P.T