Có sự hỗ trợ của điện lực, Hương Sơn phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2020

Cùng với đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao chất lượng cung ứng điện năng, Điện lực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí điện (tiêu chí số 4) trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Công nhân Điện lực Hương Sơn thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường dây, đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn

Điện lực Hương Sơn quản lý hệ thống cơ sở vật chất, điện lưới trên địa bàn toàn huyện với chiều dài trên 1.100 km. Trong đó, tổng chiều dài đường dây trung thế là 323 km, đường dây hạ thế 791 km tại 32 xã, thị trấn, cấp điện cho trên 37.800 khách hàng.

Giám đốc Điện lực Hương Sơn Nguyễn Trí Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của đơn vị là “không để xảy ra tình trạng ngừng, giảm cung cấp điện vì lý do kỹ thuật”. Vì vậy, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã làm việc không kể ngày, đêm, chấp hành nghiêm các chế độ trực vận hành, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, phương tiện và lực lượng đảm bảo xử lý kịp thời, nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ công nhân Điện lực Hương Sơn giúp các địa phương cải tạo vườn tạp,..

Ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao chất lượng cung ứng điện năng cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn, năm 2019, Điện lực Hương Sơn đã có nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ các địa phương trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Đây cũng là năm huyện Hương Sơn có số lượng xã đạt chuẩn NTM cao nhất từ trước đến nay với 9 xã.

... phát quang hành lang lưới điện

Tại Sơn Lĩnh – 1 trong 9 xã đạt chuẩn NTM năm 2019, ngoài hỗ trợ di dời cột điện, sửa chữa, lắp đặt hệ thống đường dây tải điện và phát quang hành lang lưới điện, cán bộ điện lực Hương Sơn còn tham gia hàng chục ngày công lao động làm GTNT, cải tạo vườn, hỗ trợ địa phương trên 10 triệu đồng xây dựng mương thoát nước trên tuyến đường trục chính của xã.

“Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM. Sơn Lĩnh là xã miền núi, diện tích rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân bổ rải rác nên việc hoàn thành tiêu chí điện là bài toán hết sức nan giải của địa phương. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tối đa về kỹ thuật, nhân lực, ngày công của Điện lực Hương Sơn, xã Sơn Lĩnh đã hoàn thành tiêu chí điện, góp phần đưa địa phương đạt chuẩn NTM trong năm 2019” - Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh Nguyễn Minh Tuấn cho hay.

Nhiều xã ở Hương Sơn có địa bàn rộng, địa hình phức tạp nên việc hoàn thành tiêu chí điện rất khó khăn nếu không có sự đồng hành, chung tay hỗ trợ của ngành điện

Ngoài trực tiếp chung tay xã Sơn Lĩnh xây dựng NTM, cán bộ, công nhân Điện lực Hương Sơn đã triển khai thi công, di dời 1.120 cột điện vướng lòng đường; thay thế dây trần bằng dây dẫn bọc, với độ an toàn điện cao, chỉnh trang lưới điện hạ áp, bó gọn dây sau công tơ tại các xã về đích năm 2019 với tổng chiều dài 45km, gần 2.500 vị trí hòm hộp công tơ.

Nhiều cột điện sử dụng lâu năm, bị xuống cấp, nay đã được thay thế mới và gia cố chắc chắn, bảo đảm mỹ quan, cấp điện kịp thời phục vụ sinh hoạt, sản xuất hiệu quả ... hệ thống lưới điện khu vực nông thôn bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của ngành, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn ngày càng cao.

“Địa phương nào mà có hệ thống cột điện nằm giữa đường do người dân hiến đất, lùi hàng rào, là ngay lập tức ngành điện bố kinh phí, nhân lực để kịp thời di dời vào đúng vị trí ngay, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn điện” - Giám đốc Điện lực Hương Sơn Nguyễn Trí Dũng khẳng định.

Cũng trong năm 2019, Điện lực Hương Sơn đã đầu tư cải tạo lưới điện tại 12 xã, với chiều dài đường dây hạ thế 94km; sửa chữa, chỉnh trang 9 trạm biến áp và 11,9 km đường dây trung thế chống quá tải cho các địa phương; sửa chữa đường dây 35kV và sửa chữa thường xuyên các khiếm khuyết nhỏ khác trên hệ thống lưới điện, với tổng kinh phí đầu tư gần 24,3 tỷ đồng. Đến nay, tất cả các trạm biến áp có nguy cơ quá tải đã được san tải đảm bảo cấp điện an toàn.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra công tơ đo đếm điện cho các hộ dân

Với những nỗ lực và hiệu quả hoạt động, Điện lực Hương Sơn đã được ngành cấp trên và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, là 1 trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Điện lực Hà Tĩnh. Kết quả đạt được là động lực để cán bộ, công nhân viên đơn vị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, chung tay cùng địa phương xây dựng huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Bá Tân - Ngọc Thu