Do đâu hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu Cầu Treo giảm mạnh?

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ tháng 8 đến nay, đơn vị mở 1.686 tờ khai thông quan (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 60 triệu USD (giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2022). Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu ngân sách hơn 26,6 tỷ đồng (giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022). Một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh như: nước tăng lực Redbull (giảm 97% số tờ khai, kim ngạch nhập khẩu và số thuế đóng nộp ngân sách nhà nước); quặng (giảm 46% số tờ khai, giảm 80% kim ngạch nhập khẩu và giảm 73% số thuế đóng nộp ngân sách nhà nước); sắn lát (giảm 77% số tờ khai và giảm 87% kim ngạch nhập khẩu).