Lượng hàng hóa qua các cảng biển Hà Tĩnh sẽ giảm mạnh trong quý 2

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ 0 giờ ngày 18/3, hàng hóa quá cảnh từ Lào về Việt Nam bị ách tắc khiến sản lượng hàng thông qua cảng biển Hà Tĩnh sẽ giảm mạnh trong quý 2 năm 2020.

Trong quý 2/2020 có 60 lượt tàu đăng ký cập cảng Vũng Áng.

Thông tin trên vừa được Giám đốc Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt Nguyễn Anh Tuấn trao đổi.

Theo đó, trong quý 2/2020 có 60 lượt tàu đăng ký cập cảng Vũng Áng (gần bằng 66% so với quý 1); dự kiến hàng hóa thông qua chỉ đạt 710.000 tấn (gần bằng 56% so với quý 1); doanh thu đạt 31 tỷ đồng (bằng 53,4% so với quý 1). Trong đó, lượng hàng hóa từ Lào về Việt Nam thông qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ yếu là muối cali và các loại quặng, chiếm khoảng 32 – 35% hàng hóa thông qua Cảng Vũng Áng.

Dự kiến, hàng hóa thông qua chỉ đạt 710.000 tấn.

Quý 1 năm 2020, có 91 tàu (108,12% so với cùng kỳ năm 2019) ra vào cảng biển Hà Tĩnh với lượng hàng hóa thông qua đạt 1.230.000 tấn (119% so với cùng thời điểm năm 2019), doanh thu 58 tỷ (132,10% so với cùng kỳ 2019).

Tin liên quan:

Hoài Nam