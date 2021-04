Ngăn chặn vụ tuồn gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục từ Hà Tĩnh ra Nghệ An tiêu thụ

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng bắt giữ xe tải vận chuyển 3 con bò không có hồ sơ kiểm dịch, trong đó 1 con mắc bệnh viêm da nổi cục.

Lực lượng chức năng kịp ngăn xe tải chở gia súc không có hồ sơ kiểm dịch.

Hồi 20h ngày 1/4/2021, trên tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Trường Sơn (Đức Thọ), lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Công an huyện Đức Thọ, Ban Công an xã Trường Sơn phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 37C-21160, do Nguyễn Văn Bình (SN 1977, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển vận chuyển 3 con bò có tổng trọng lượng 600kg, không có hồ sơ kiểm dịch.

Kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng nhận định số bò trên có dấu hiệu mắc bệnh.

1 trong 3 con bò này bị mắc bệnh viêm da nổi cục

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Bình khai nhận số động vật trên được thu mua của người dân trên địa bàn các xã ở huyện Đức Thọ và Vũ Quang (các xã này đã có dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc) đưa ra tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

Kết quả phân tích của Chi cục Thú y vùng II - Bộ NN&PTNT xác định có 1 con bò đã bị bệnh viêm da nổi cục.

Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Ánh Hồng