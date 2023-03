Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tại hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, doanh nghiệp Hà Tĩnh kiến nghị các tổ chức tín dụng (TCTD) cần sớm có giải pháp giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện nâng hạn mức cho vay, cho doanh nghiệp hưởng lãi suất vay ưu đãi...

Chiều 27/2, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung và Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển chủ trì hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2023. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và gần 50 doanh nghiệp tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông tin: Ngay từ đầu năm, NHNN tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các TCTD thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách mới của Nhà nước, của ngành. Thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Giám đốc NHNN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Trung và Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển chủ trì hội nghị

Đến 15/2/2023, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 87.835 tỷ đồng (giảm 2,19% so với cùng kỳ và tăng 4,23% so với cuối năm 2022); dư nợ cho vay đạt 86.548 tỷ đồng (tăng 17,24% so với cùng kỳ và giảm 0,75% so với cuối năm 2022).

NHNN tỉnh và các TCTD đã thực hiện nhiều biện pháp, tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và UBND tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi, phát triển nền kinh tế.

Ông Lê Tiến Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp và Thương mại Ô tô Hoàng Hà: Kinh doanh lĩnh vực ô tô, sức bán của doanh nghiệp hiện giảm mạnh, hàng tồn kho nhiều. Đề nghị các ngân hàng có giải pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp.

Công tác đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ số trong ngành Ngân hàng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được các TCTD quan tâm. 2 tháng đầu năm 2023, ngành Ngân hàng trao nhiều suất quà cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ông Bùi Đình Ước - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thành Huy: Là doanh nghiệp xây lắp công trình giao thông, tham gia các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam; chúng tôi đề nghị các ngân hàng có cơ chế hỗ trợ riêng về vốn, nới room tín dụng, gia hạn thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp.

Tuy vậy, kết quả triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP còn thấp so với kỳ vọng; tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn đang được kiểm soát dưới mức 2% nhưng có xu hướng gia tăng...

Ông Phan Viết Phong - Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh: Từ 1/11/2022 đến 31/12/2022, Vietcombank giảm lãi suất cho vay 1%/năm; từ 1/1/2023 đến 30/4/2023 giảm 0,5%/năm lãi suất cho toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Tổng số tiền lãi 2 đợt giảm cho doanh nghiệp gần 10 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn kiến nghị các ngân hàng sớm có các giải pháp để giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hưởng lãi suất ưu đãi, nâng hạn mức cho vay, nới rộng điều kiện cho vay.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh: Trong bối cảnh nhiều khó khăn, đề nghị mỗi doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, xây dựng và triển khai phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả... để có đủ điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng, mở rộng quy mô phát triển.

Ngoài ra, các ngân hàng cần có cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với doanh nghiệp đảm nhận các công trình xây lắp trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; tạo điều kiện gia hạn thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các doanh nghiệp...

Dịp này, lãnh đạo các ngân hàng đã giải trình một số khúc mắc của doanh nghiệp trong quá trình giao dịch tín dụng, chia sẻ kế hoạch phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp...

Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Giám đốc NHNN tỉnh Nguyễn Văn Trung khẳng định: Ngành Ngân hàng sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tốt hơn các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Giám đốc NHNN tỉnh đề nghị các TCTD thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất; cân đối nguồn vốn, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả trong phạm vi room tín dụng được giao đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Tăng cường đối thoại với khách hàng để nắm bắt nhu cầu, giải đáp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới để khách hàng tiếp cận.

Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh; chủ động giao dịch với các ngân hàng; nắm bắt thông tin về các cơ chế chính sách có liên quan, đặc biệt chính sách hỗ trợ lãi suất để tiếp cận...

Tin liên quan: Chính quyền luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển Tại hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định: "Cơ hội đầu tư kinh doanh tại Hà Tĩnh đang ngày càng mở ra, với dư địa rộng lớn cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần. Chính quyền luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển với quan điểm thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”.

“Nhịp cầu” kết nối doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh Năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, đưa hoạt động đi vào nền nếp, ngày càng phát huy vai trò cầu nối gắn kết giữa các DN và giữa chính quyền với DN.



Thu Phương