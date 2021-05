Thu ngân sách đạt hơn 180 tỷ đồng, Cẩm Xuyên hoàn thành 76% dự toán năm 2021

Mới chỉ hơn 4 tháng đầu năm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã thu đạt hơn 180 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, hoàn thành 76% dự toán được HĐND tỉnh giao năm 2021.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế Khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên, tính đến ngày 14/5, huyện Cẩm Xuyên thu ngân sách hơn 180/236,5 tỷ đồng, đạt 76% dự toán và tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020 (tăng hơn 54 tỷ đồng).

Dự án Nhà máy điện mặt trời ở xã Cẩm Hưng của Công ty GA Power PTE.LTD (CHLB Đức) nộp 23,3 tỷ đồng tiền thuê đất đã góp phần tăng thu ngân sách cho huyện Cẩm Xuyên. (Ảnh minh họa)

Trong tổng thu ngân sách của huyện Cẩm Xuyên, thu đạt cao nhất là từ tiền thuê đất với hơn 25,5 tỷ đồng, đạt 783% dự toán và tăng 852% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân là do trong tháng 2/2021, Dự án Nhà máy điện mặt trời ở xã Cẩm Hưng của Công ty GA Power PTE.LTD (CHLB Đức) nộp 23,3 tỷ đồng tiền thuê đất đã góp phần tăng thu ngân sách đột biến cho huyện Cẩm Xuyên.

Người dân nộp lệ phí trước bạ tại Bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên.

Ngoài ra, tất cả các sắc thuế khác đều có sự tăng trưởng khá. Cụ thể: thu cấp quyền sử dụng đất hơn 70,4 tỷ đồng (đạt 72% dự toán và tăng 64% so với cùng kỳ năm 2020); thu phí trước bạ hơn 14,3 tỷ đồng (đạt 62% dự toán và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020);

Thu thuế thu nhập cá nhân hơn 2,8 tỷ đồng (đạt 59% dự toán và tăng 45% so với cùng kỳ năm 2020); thu khác ngân sách hơn 4,5 tỷ đồng (đạt 64% dự toán và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020); thu thuế ngoài quốc doanh hơn 10,6 tỷ đồng (đạt 54% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ)…

Người dân tìm hiểu thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện Cẩm Xuyên các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách, ban hành các chỉ thị tăng cường công tác thu. Chi cục cũng đẩy mạnh truy thu nợ đọng thuế, tích cực cải cách thủ tục hành chính, ổn định công tác cán bộ… qua đó đã góp phần tăng thu ngân sách bền vững cho địa phương. Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh – Cẩm Xuyên

Phan Trâm