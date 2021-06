Tốc độ tăng trưởng của Hà Tĩnh đạt mức khá ở khu vực Bắc Trung Bộ

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh vẫn đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH.

Chiều nay (29/6), Cục Thống kê Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội (KT-XH) Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2021.

Tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Việt Hùng đã thông tin một số nội dung về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2021. Theo đánh giá chung, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng lòng của Nhân dân, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 23.435 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng ước đạt 6,38% - là mức khá ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,74%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,41%...

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Việt Hùng trình bày báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm 2021 của Hà Tĩnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước (đã loại trừ hoàn thuế) tính đến ngày 15/6/2021 đạt hơn 7.063 tỷ đồng, tăng khá so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tăng mạnh sản lượng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế (than và quặng), góp phần tăng thu ngân sách.

Đối với ngành nông nghiệp, sản xuất vụ đông xuân được mùa toàn diện, tổng sản lượng lương thực có hạt sơ bộ đạt 394.766 tấn, tăng 28.041 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dịch viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi của người dân.

Các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh duy trì sản xuất trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngành công nghiệp cũng đạt mức tăng trưởng khá, tăng 12,96% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp cơ bản hoạt động ổn định, sản xuất hiệu quả hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, dù ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nhưng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu vẫn ước đạt 2.428,95 triệu USD, tăng 79,66% so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự phục hồi rõ rệt sau nhiều thách thức do dịch bệnh gây ra.

Đại diện các sở, ngành, cơ quan truyền thông tham dự buổi họp báo.

Thời gian qua, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 508 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 3.622,13 tỷ đồng.

Thư ký Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Đặng Ngọc Bảo: Ngành thống kê đã có đổi mới trong trình bày dạng biểu đồ đối với các chỉ số KT-XH ở các báo cáo, tuy nhiên, một số số liệu cần phải cập nhật kịp thời hơn.

Chương trình họp báo cũng đã công bố một số chỉ số quan trọng về xã hội của tỉnh như: số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là hơn 10.200 người (tăng 2,31% so với cùng kỳ 2020); hơn 10.700 người đã được tiêm chủng vắc-xin phòng dịch Covid-19; tham gia 12 giải thể thao thành tích cao đạt được 65 huy chương các loại; lọt vào tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021; công tác đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời và hiệu quả.

Trưởng phòng Thống kê Kinh tế (Cục Thống kê Hà Tĩnh) Trần Hoài Nam trao đổi một số thông tin liên quan đến các thuật ngữ chuyên ngành và giải đáp thắc mắc về tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp toàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí, địa phương, sở, ngành đã trao đổi và đặt ra nhiều vấn đề liên quan như: giải đáp về một số số liệu và thuật ngữ chuyên ngành thống kê công bố trong báo cáo; ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình KT-XH; nhận định, dự báo tình hình phát triển một số ngành trong 6 tháng cuối năm...

Các vấn đề này đã được Cục Thống kê giải thích và thông tin đầy đủ đến các đại biểu.

Thái Oanh