Gần 3.000 vị trí việc làm cho lao động Hà Tĩnh dịp cuối năm

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở Hà Tĩnh tăng cường tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh những ngày áp tết.

Lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Để mở rộng kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ đầu tháng 12/2023, Công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh có kế hoạch tuyển dụng lái xe taxi.

Ông Lê Thế Hiền – Phó Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh cho biết: “Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, công ty có nhu cầu tuyển dụng 50 lái xe hạng B2 tuổi từ 18 trở lên, ưu tiên kinh nghiệm, lớn tuổi hoặc có gia đình ở TP Hà Tĩnh và TX Kỳ Anh. Lái xe được tuyển dụng với mức lương thoả thuận, thử việc 1 tháng và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định”.

Mai Linh Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 50 lái xe.

Như thường lệ, thời điểm những tháng cuối năm luôn là dịp mà các nhà bán lẻ, cửa hàng kinh doanh bứt tốc để kịp thời cung ứng các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Vì vậy, thị trường lao động thời điểm này trở nên nhộn nhịp hơn vì nhiều doanh nghiệp, đơn vị đang có nhu cầu về tuyển dụng, nhất là lao động thời vụ.

Cửa hàng điện thoại di động MrNguyen có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân viên

Những ngày này, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động MrNguyen số 205, đường Hải Thượng Lãn Ông (TP. Hà Tĩnh) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng. Nhân viên làm việc cả ngày với mức lương và thưởng từ 8 -12 triệu đồng/người/tháng, nhân viên làm việc theo ca lương cơ bản 2,5 triệu đồng cộng hoa hồng.

Anh Lê Nguyện – Chủ cửa hàng MrNguyen cho biết: “Tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm, sửa chữa điện thoại di động tăng, do đó chúng tôi có tuyển thêm một số vị trí để phục vụ khách hàng. Chúng tôi đã đa dạng hình thức tuyển dụng, như: treo biển tuyển nhân viên, đăng tin tuyển dụng lên các hội nhóm, fanpage, các sàn giao dịch việc làm trên các trang mạng xã hội zalo, facebook hoặc qua các bạn nhân viên cũ giới thiệu người quen...”.

Lao động nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Theo khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, từ đầu tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng gần 3.000 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành: điện tử, cơ khí, kế toán, dịch vụ kinh doanh và lao động phổ thông.

Ông Lương Xuân Hà – Phó Trưởng phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm - Thông tin thị trường lao động (Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh) cho biết: “Đây cũng là quy luật chung của thị trường, do thời điểm cuối năm tập trung những những ngày lễ lớn như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, do yêu cầu hoàn thiện các đơn hàng nên việc tuyển dụng và sử dụng lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cũng có những sự sôi động nhất định, số lượng tăng hơn so với những tháng trước đây”.

Thị trường lao động cuối năm khá dồi dào đã mở ra cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp, tăng thêm thu nhập cho nhiều người lao động. Song, người lao động cũng nên tìm hiểu kỹ các thông tin tuyển dụng, đơn vị tuyển dụng để lựa chọn nơi làm viêc tin cậy và phù hợp.

Để kết nối thị trường lao động trong dịp này, đồng thời, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ có nhu cầu tuyển dụng và giúp người lao động tìm được các công việc phù hợp, chúng tôi đã và đang tăng cường các hoạt động kết nối, giới thiệu thông tin việc làm, nâng cao hiệu quả các sàn giao dịch với số lượng và hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, chú trọng tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, phỏng vấn online. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

