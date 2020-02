3 chiến sỹ Công an Hà Tĩnh hiến máu cứu người

Nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh cần 3 đơn vị máu để cấp cứu cho bệnh nhân, 3 chiến sỹ Công an Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt để hiến máu cứu người.

Chiến sỹ Bùi Văn Quý hiến 1 đơn vị máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân Nguyễn Đình Lộc (91 tuổi, ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê) bị xuất huyết dạ dày được đưa vào cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh. Bệnh nhân Lộc thuộc nhóm máu O nhưng tại BVĐK tỉnh không còn.

Để kịp thời cứu sống bệnh nhân, BVĐK Hà Tĩnh đã liên hệ với CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh. Ngay khi nhận được thông tin, trưa ngày 4/2, 3 đồng chí là thành viên CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh gồm: Bùi Văn Quý, Đặng Thị Quý – đoàn viên Chi đoàn An ninh chính trị nội bộ - An ninh điều tra và Nguyễn Văn Thế – đoàn viên Chi đoàn Trại tạm giam Công an tỉnh, đã tức tốc đến BVĐK Hà Tĩnh hiến 3 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân.

Sau khi được truyền máu, bệnh nhân Nguyễn Đình Lộc đã dần ổn định sức khỏe. Người nhà bệnh nhân cho biết, ông Lộc mắc chứng bệnh về dạ dày đã lâu. Ngày nhập viện tình trạng hết sức nguy kịch, nhờ có các chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời hiến máu nên đã giúp ông vượt qua.

Chiến sỹ Đặng Thị Quý trực tiếp hiến máu cứu sống bệnh nhân tại BVĐK Hà Tĩnh.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sỹ Công an nhân dân Hà Tĩnh.

Lê Tuấn