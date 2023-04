7 xã ở Hà Tĩnh hoàn thành cấp căn cước công dân

Cùng với Thạch Kênh, xã đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn thành cấp căn cước công dân cho người trong độ tuổi, đến hiện tại đã có thêm 6 xã khác “về đích” nhiệm vụ này.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà), xã đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn thành cấp CCCD cho 100% người dân trong độ tuổi.

Theo đó, 6 xã khác trên địa bàn Hà Tĩnh vừa hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% người dân trong độ tuổi, gồm: Ân Phú (Vũ Quang); Sơn Lĩnh, Tân Mỹ Hà (Hương Sơn); Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh); Thạch Ngọc (Thạch Hà); Quang Lộc (Can Lộc).

Từ kết quả này, tính đến hiện tại, cùng với Thạch Kênh (Thạch Hà), Hà Tĩnh đã có 7 xã “về đích” trong triển khai thực hiện cấp CCCD.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho công an 6 xã hoàn thành 100% việc cấp CCCD.

Với những thành tích đạt được, sáng 8/4, tại hội nghị phổ biến, quán triệt các đề án thành phần của Bộ Công an và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 do Công an tỉnh tổ chức, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho 6 đơn vị vừa hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% người dân trong độ tuổi.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà) vinh dự được đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp gửi thư khen và trao thưởng vì thành tích xuất sắc, là 1 trong 6 xã đầu tiên trong cả nước hoàn thiện việc cấp CCCD cho 100% công dân đủ độ tuổi trên địa bàn

Được biết, ngoài thành tích nổi bật trên, với sự vào cuộc quyết liệt bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, Hà Tĩnh đã trở thành một trong những tỉnh thuộc tốp đầu cả nước trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Theo thống kê của Bộ Công an, Hà Tĩnh xếp thứ nhất toàn quốc về tỉ lệ cấp CCCD (đạt tỉ lệ 99,6%) và xếp thứ 2 về tỷ lệ kích hoạt tài khoản ĐDĐT (đạt tỉ lệ 38,9%).

Đến nay, so với tổng số công dân đủ điều kiện cấp CCCD, toàn tỉnh cấp 1.120.269/1.192.722 (đạt tỉ lệ 93,9%); so với công dân hiện đang có mặt trên địa bàn, toàn tỉnh cấp CCCD cho 1.120.269/1.124.842 (đạt tỉ lệ 99,6%).

