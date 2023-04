Bộ CHQS Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền lực lượng vũ trang 3 tỉnh nước bạn Lào

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay năm 2023, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc tết tại Bộ CHQS 3 tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn và Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay trao đổi, đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện công tác đối ngoại của hai bên trong thời gian qua.

Từ ngày 2 đến 5/4, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 3 tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn và Thủ đô Viêng Chăn, nhân dịp đón tết cổ truyền Bunpimay năm 2023.

Phát biểu tại các buổi tiếp đón đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS các tỉnh bạn đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua; đồng thời, mong muốn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt để Bộ CHQS 3 tỉnh của bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác tặng quà chúc mừng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay.

Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Bộ CHQS 3 tỉnh của bạn đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì có chất lượng, hiệu quả nền nếp chế độ giao ban, trao đổi thông tin; phối hợp quản lý, dự báo, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Các cơ quan chức năng hai bên đã phối hợp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phối hợp với Ban công tác đặc biệt, lực lượng vũ trang và nhân dân Lào để khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ về nước.

. Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trao đổi tình hình với Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và Bộ CHQS 3 tỉnh của bạn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp, tăng cường mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đối ngoại, an ninh, quốc phòng, kinh tế, biên giới, y tế... Đặc biệt là việc hỗ trợ giúp các đơn vị bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí thiết bị; tổ chức kết nghĩa giữa các địa phương hai bên biên giới, gắn với phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới.

Dịp này, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào tại Nhà thờ các liệt sĩ tại thị xã Pặc-xan, tỉnh Bolikhămxay.

