Bố trí 39 công an chính quy đảm nhiệm vị trí trưởng/phó công an xã ở Thạch Hà

Huyện Thạch Hà vừa được Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí thêm 39 trưởng, phó công an xã, nâng tổng số công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn lên 115 đồng chí.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà trao quyết định bố trị các trưởng, phó công an xã thị trấn.

Sáng 26/1, Công an huyện Thạch Hà long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy đối với 22 xã, thị trấn và công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí giữ chức vụ trưởng, phó trưởng công an xã cho 39 đồng chí.

Trong đợt này, Thạch Hà có 39 công an chính quy được bố trí đảm nhiệm ví trí trưởng, phó công an cấp xã.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này, lãnh đạo địa phương, đơn vị đề nghị trên cương vị mới, các trưởng, phó công an xã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại phương.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm, giúp đỡ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an xã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đến nay, Thạch Hà có 115 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn.

Thúy Quỳnh – Hoàng Tuấn