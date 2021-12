Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán

Sau gần 1 tháng (1/12 - 28/12/2021) ra quân cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập được nhiều chiến công.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu chở dầu do ông Đỗ Văn Long, 51 tuổi, quê ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng hơn 20 ngàn lít dầu DO, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, các lực lượng của Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiên trì bám địa bàn, bám biển trong điều kiện thời tiết phức tạp, thực hiện tốt phương châm “Lấy pháp luật làm nền tảng, trinh sát làm mũi nhọn”, tiến hành kiểm tra, tạm giữ 3 tàu chở 40 ngàn lít dầu DO và 120 tấn than cám không có nguồn gốc hợp pháp.

Điển hình là vào rạng sáng ngày 9/12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác thuộc Phòng Trinh sát (BTL Vùng Cảnh sát biển 1) phát hiện tàu vỏ sắt chở dầu do ông Đỗ Văn Long, 51 tuổi, quê ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm thuyền trưởng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng hơn 20 ngàn lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo khai báo, số dầu trên được tàu mua lại từ một tàu vận tải ở khu vực phía Bắc quần đảo Long Châu (Hải Phòng). Khi tàu đang trên đường vận chuyển về khu vực thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) làm việc với chủ phương tiện vận chuyển than cám không có giấy tờ hợp pháp (tháng 12/2021).

Trong công tác đấu tranh bắt giữ tội phạm ma tuý, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chỉ đạo Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị bạn trên địa bàn nắm tình hình, rà soát các đối tượng, phương tiện, đường dây, tụ điểm phức tạp về ma tuý để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Từ 1/12 đến nay, Phòng Phòng chống tội phạm về ma tuý đã phối hợp với lực lượng công an trên địa bàn đấu tranh triệt phá thành công 1 chuyên án, 1 vụ án; bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ được gần 1,5 kg methamphetamine, 2.776 viên hồng phiến, 1 xe ô tô, 4 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác. Bên cạnh đó, Phòng Trinh sát (BTL Vùng Cảnh sát biển 1) cũng đã phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bắt giữ một đối tượng tàng trữ hơn 13 kg pháo nổ.

Phòng Trinh sát (BTL Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt quả tang Hồ Lợi (SN 1987) trú tại xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tàng trữ hơn 13 kg pháo (tháng 12/2021).

Thượng tá Nguyễn Văn Hiển - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: “Với chủ đề tích cực, chủ động đấu tranh có hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật, nguyên tắc nghiệp vụ, bảo đảm an toàn, thi đua giành "Ba nhất”, các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đang nỗ lực thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu như: nhận thức, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; an toàn, đoàn kết, kỷ luật nghiêm nhất. BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, xác định tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phương án sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đấu tranh bắt giữ tội phạm, vi phạm đạt hiệu quả cao nhất...

Thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn trong đấu tranh chống tội phạm, vi phạm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, mưu trí, sáng tạo, linh hoạt trong xử lý các tình huống… Góp phần giữ vững ANTT, đảm bảo bình yên cho bà con nhân dân vui tết, đón xuân”.

Mạnh Thường