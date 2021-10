Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 sát cánh cùng ngư dân trong sóng dữ

Sự có mặt kịp thời, nhanh chóng của lực lượng cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã giúp ngư dân cũng như chủ tàu giảm thiệt hại về người, phương tiện, yên tâm bám biển mưu sinh.

Quân y Hải đội 102 tiến hành sơ cứu cho anh N.M.H - thuyền viên trên tàu Long Sơn 38 gặp nạn.

Ngày 24/9/2021, trên hành trình chở xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) vào tỉnh Long An, do ảnh hưởng của bão số 6 nên tàu Long Sơn 38 phải dừng lại tránh bão tại khu vực biển Hòn La (Quảng Bình).

Trong quá trình thả neo, do sóng gió to, một thuyền viên của tàu là anh N.M.H (35 tuổi, quê ở huyện Quảng Xương - Thanh Hóa) đã bị ngã, đập người vào lan can làm gãy chân phải. Nhận được điện chỉ đạo của Sở chỉ huy, tàu CSB 1011 thuộc Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đang làm nhiệm vụ trực cách nơi xảy ra tai nạn 7,5 hải lý đã nhanh chóng tiếp cận trong điều kiện sóng gió cấp 6 để tiến hành sơ cứu, vận chuyển nạn nhân vào bờ, sau đó bàn giao cho Cảng vụ Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (thành phố Đồng Hới).

Trước đó, tại vùng biển Hà Tĩnh, ngày 31/10/2019, tàu Thành Công 999 có 13 người đang chở hàng từ cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) về Thanh Hóa, khi ra khỏi cảng Sơn Dương 2 hải lý thì gặp sóng cấp 6, giật cấp 7, khiến tàu bị vỡ mạn và chìm xuống biển. Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lệnh cho tàu CSB 3005 (Hải đội 102) đang trực tại Hòn La (Quảng Bình) khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Tàu CSB 3005 đã vớt được 12 người (1 thuyền viên bị mất tích, sau này, thi thể nạn nhân được tìm thấy trên vùng biển Quảng Bình). Cán bộ, chiến sĩ của tàu đã thay nhau chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, động viên, giúp các nạn nhân ổn định tinh thần.

Quân y Hải đội 102 đưa anh N.M.H - thuyền viên trên tàu Long Sơn 38 về cảng Hòn La, bàn giao cho Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng để đưa đi cấp cứu.

Được biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn, duy trì nghiêm hệ thống tàu trực trên biển và tại bến. Đơn vị thường xuyên bổ sung đầy đủ lượng nhiên liệu và lương thực, thực phẩm dự trữ, cán bộ, chiến sĩ luôn tăng cường rèn luyện nâng cao thể lực, tinh thần để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

Nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân và Nhân dân làm ăn trên biển được xác định là nhiệm vụ trong thời bình. Do vậy, bất kể điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão hoặc ở vùng biển xa, các lực lượng và phương tiện của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vẫn có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân. Chỉ tính từ năm 2020 lại nay, đơn vị đã sử dụng 25 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu kéo được 13 tàu, thuyền với 113 thuyền viên bị nạn, vớt được 4 thi thể trên biển.

Tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp cận một tàu cá bị nạn tại vùng biển Hà Tĩnh trong điều kiện sóng gió to, dòng chảy mạnh (tháng 10/2020). Ảnh: CSB

Đại tá Trần Văn Rồng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: “Để nâng cao hiệu quả trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hiệp đồng, phối hợp với các lực lượng chức năng như: Biên phòng, Hải quân… chủ động chuẩn bị phương tiện tàu thuyền cũng như các trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt là đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp, xây dựng các phương án cứu nạn trên biển với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương của 10 tỉnh ven biển khu vực đơn vị đảm nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các tàu thuyền của ngư dân và các thành phần kinh tế làm ăn trên biển để nắm và cứu hộ, cứu nạn kịp thời các phương tiện tàu thuyền của ngư dân và các thành phần kinh tế khác gặp nạn trên biển”.

Mạnh Thường