Các địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế

Năm 2022, các huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiều 27/12, UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-AN; công tác giáo dục QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023. Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng dự.

Năm 2022, Vũ Quang đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH.

Ban CHQS, Công an huyện thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định ANTT. Chủ động phối hợp nắm bắt, dự báo chính xác tình hình về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Mạnh Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Quang báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt. Năm 2022, các lực lượng công an, quân sự và biên phòng huyện đã điều tra làm rõ 17/18 vụ án hình sự với 24 đối tượng; khởi tố, điều tra 17 vụ/20 bị can.

Trong năm, 100% quân số dân quân tự vệ và dự bị động viên được tập huấn, đào tạo, huấn luyện đúng quy định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chiến đấu trong mọi tình huống; công tác tuyển, giao quân đạt 100% chỉ tiêu; 3 lực lượng đã thực hiện tốt quy chế phối hợp, thường xuyên nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn hệ thống đường biên, cột mốc biên giới.

Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ tiếp tục được các ngành, địa phương phối hợp thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là thường xuyên rà soát, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai có hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương...

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng: Năm 2023, lực lượng vũ trang huyện cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài...

Năm 2023, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang đã đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong công tác đảm bảo QP-AN.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, không để kéo dài; không để các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động gây mất ANTT...

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Các địa phương, đơn vị, nhất là lực lượng vũ trang huyện cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu, giáo dục QP-AN, tuyển quân...

Ngoài ra, huyện tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã, thị trấn thành khu vực phòng thủ vững chắc. Quán triệt và thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với yêu cầu đảm bảo QP-AN...

Dịp này, huyện Vũ Quang đã tặng giấy khen cho 14 tập thể...

... và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN năm 2022.

Chiều 27/12, huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-AN; công tác giáo dục QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

Trong năm 2022, nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn huyện Nghi Xuân được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bằng nhiều biện pháp đấu tranh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân đánh giá kết quả công tác QP- AN trong năm 2022.

Trong năm 2022, lực lượng chức năng đã đấu tranh, phát hiện, xử lý một số đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, tuyên truyền tôn giáo trái phép; tôn tạo công trình tôn giáo trái pháp luật...

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Các lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 11 vụ/19 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý 27 vụ/27 đối tượng vi phạm về kinh tế; 52/54 đối tượng vi phạm về môi trường và 53 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo; 35 vụ/153 đối tượng đánh bạc; 42 vụ/96 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.…

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Nghi Xuân tiếp tục tàm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng LLVT vững mạnh, luôn đi đầu trong mọi tình huống, giải quyết kịp thời những vấn đề nóng; nắm bắt thông tin từ cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có phương hướng, giải pháp hiệu quả nhằm ổn định QP-AN trên địa bàn.

Bên cạnh đó, huyện Nghi Xuân cũng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyệt đối an toàn, quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra, vào của sông, cảng biển.

Năm 2023, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang, công an huyện Nghi Xuân đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN như: tiếp tục nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QP-AN; chủ động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ trực chiến, trực gác, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục phối hợp tốt trong công tác tổ chức tập huấn, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn...

Dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và BĐBP tỉnh trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho UBND huyện Nghi Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu đơn vị quyết thắng của Quân khu 4 cho Ban CHQS các xã Cương Gián, Xuân Hải

Chiều 27/12, huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-AN; công tác giáo dục QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023. Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng dự

Năm 2022, công tác QP-AN của Can Lộc đạt nhiều kết quả khả quan. Lực lượng công an, quân sự đã chủ động tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tổ chức giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an huyện Can Lộc triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý 372 vụ/616 đối tượng (khởi tố điều tra 67 vụ/134 bị can), không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, thu hồi nhiều tài sản có giá trị cho Nhân dân; hoàn thành tốt công tác giao nhận quân và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, nghiêm túc...

Lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, an toàn; tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, hiến máu tình nguyện...

Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, huyện Can Lộc chú trọng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương về QP-AN; gắn phát triển kinh tế với củng cố QP-AN. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Duy trình nghiêm chế độ SSCĐ, chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT; chú trọng công tác tuyển sinh, tuyển quân…

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị huyện Can Lộc tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Tập trung khắc phục những tồn tại; lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Nhân dân tích cực, quyết liệt hơn trong đảm bảo nhiệm vụ QP-AN.

Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ QP-AN; xây dựng khu vực phòng thủ an toàn làm chủ, SSCĐ vững mạnh. Tập trung phát triển KT-XH gắn với QP-AN; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước mắt, làm tốt công tác đấu tranh xử lý tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn cho người dân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Huyện Can Lộc tặng giấy khen cho 11 tập thể...

... và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

