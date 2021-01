Các đơn vị lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đề nghị cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị trực thuộc, cơ quan Bộ CHQS Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các chỉ thị về trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch Covid-19.

Trong hai ngày (27 - 28/1), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác trực bảo đảm sẵn sàng chiến đấu; chúc tết cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị trực thuộc và cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đoàn làm việc tại Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao công tác phối hợp của các lực lượng, cơ quan liên quan trong thực nhiệm vụ QS - QP của địa phương. Nổi bật là tham gia có hiệu quả công tác phòng chống mưa lũ, cháy rừng, phòng chống dịch Covid-19; giúp đỡ Nhân dân xây dựng NTM.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong muốn thời gian tới Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm đến LLVT tỉnh Hà Tĩnh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh quán triệt nghiêm các chỉ thị về trực sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, công an tỉnh nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tiếp tục quan tâm chăm lo công tác hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn; bảo đảm cho bộ đội vui tết đón xuân an toàn tiết kiệm. Sau tết, cần làm tốt công tác tư tưởng cho bộ đội, sẵn sàng tổ chức công tác tuyển, giao quân bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng; tổ chức luyện tập bảo đảm cho lễ ra quân huấn luyện đạt mục đích, yêu cầu.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đã tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh...

... chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh...

... Công an tỉnh...

... và Hội Cựu chiến binh tỉnh...

Đinh Thanh - Văn Đức