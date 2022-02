Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tình nguyện hiến 138 đơn vị máu

Đoàn Thanh niên Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 với mong muốn góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu máu điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

Với phương châm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, sáng 16/2, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đến từ các phòng thuộc Công an Hà Tĩnh đã trực tiếp tham gia hiến máu. Đây là chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 do Đoàn Thanh niên Công an Hà Tĩnh tổ chức nhằm góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế; thể hiện tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng xã hội. Trong ảnh: Toàn cảnh chương trình hiến máu tình nguyện của Công an Hà Tĩnh.

Tham dự buổi hiến máu tình nguyện có Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; đồng thời biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hiến máu của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong thời gian qua”. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình.

Cũng tại chương trình, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã tổ chức ra mắt các thành viên của CLB sau khi được kiện toàn lại kể từ ngày thành lập vào tháng 8/2018 với 8 đồng chí.

Với tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, sau 1 buổi phát động, gần 200 cán bộ, đoàn viên Công an Hà Tĩnh đã hiến được 138 đơn vị máu. Cùng với số lượng máu đã hiến trực tiếp trước đó, tổng số đơn vị máu mà cán bộ, đoàn viên Công an Hà Tĩnh đã hiến trong năm 2022 tính tới thời điểm hiện tại là 145 đơn vị máu.

Việc tổ chức các chương trình hiến máu của Công an Hà Tĩnh là hành động thiết thực trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, chương trình còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm cả nước tập trung phòng chống dịch COVID-19, khắc phục tình trạng khan hiếm máu diễn ra ở nhiều nơi, nhất là bổ sung kịp thời nguồn máu cho hoạt động cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đặc biệt vào thời điểm sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Để đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, công tác tiếp nhận máu được ban tổ chức chia thành nhiều khung giờ khác nhau, tránh tập trung đông người. Các cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu được hướng dẫn khai báo y tế trước khi đến địa điểm hiến máu, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách và đo thân nhiệt theo quy định “5K” của Bộ Y tế.

Chương trình hiến máu nhân đạo lần này là nội dung trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trong Công an Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Được biết, kể từ khi thành lập, CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã duy trì và đi vào hoạt động rất hiệu quả, nhiều cá nhân, tập thể trong CLB được các cấp tôn vinh, tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, trong ngày 15/2 vừa qua, 4 cán bộ, chiến sĩ trong CLB đã kịp thời có mặt hiến máu cứu sống cụ ông 80 tuổi tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê. Cảm động trước những nghĩa cử nhân văn, cao đẹp của các thành viên trong CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh, gia đình cụ ông được hiến máu cứu sống đã gửi thư cảm ơn tới Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cá nhân trực tiếp hiến máu. Lá thư cũng đã được Ban chủ nhiệm CLB chia sẻ tại chương trình.

Nga Nguyễn - Anh Cường