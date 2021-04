Cán bộ, chiến sỹ giúp người dân Hương Sơn, Can Lộc khôi phục diện tích lúa đổ ngã do mưa lớn

Gác lại ngày nghỉ lễ 30/4, các cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra đồng giúp bà con nông dân khắc phục lúa xuân bị đổ ngã.

Trận mưa lớn vừa qua trên địa bàn huyện Hương Sơn đã làm cho 913 ha lúa xuân bị ngập, trong đó 554 ha lúa xuân bị đổ ngã sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.

Để kịp thời giúp Nhân dân khắc phục thiệt hại, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo và huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ quân sự, Công an huyện, đoàn viên thanh niên giúp người dân khắc phục diện tích lúa bị đổ rạp.

Tại cánh đồng lúa xuân thuộc xã Sơn Giang, hơn 34 ha lúa đang trong thời kỳ trổ bông bị đổ ngã do mưa lớn. Nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Mặc dù vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng khi có yêu cầu của địa phương, các chiến sĩ lực lượng công an, quân đội đã nhanh chóng về đồng hành giúp dân.

Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Công an huyện đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền xã Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Tây... giúp bà con Nhân dân bó buộc, dựng lại diện tích cây lúa bị đổ.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Huyện đoàn Hương Sơn đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên về giúp bà con xã Sơn Trung khắc phục hậu quả. Chị Phạm Thị Oanh – Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Trung cho biết: BCH Đoàn xã đã huy động lực lượng đoàn viên sẵn sàng xuống đồng giúp bà con nông dân, nhất là những gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Với sự giúp đỡ của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, trong ngày đã “cứu” được hơn 100 ha lúa bị đổ ngã tại một số địa phương, góp phần hạn chế hư hỏng do ảnh hưởng của mưa to, gió lớn gây ra vừa qua.

Sau trận mưa dông kèm theo gió lớn vừa qua, hơn 246 ha lúa trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị đổ rạp, sẽ ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ. Gác lại ngày nghỉ lễ 30/4, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Can Lộc đã về xã Thiên Lộc và thị trấn Đồng Lộc giúp bà con khắc phục diện tích lúa bị đổ, ngã sau trận mưa vừa qua.

Do lúa đang thời kỳ chắc xanh, ngâm nước lâu ngày sẽ bị hỏng nên tranh thủ ngày nghỉ lễ, Công an huyện Can Lộc đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ khẩn trương ra đồng giúp bà con nông dân tháo nước, bó dựng lúa bị đổ. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Can Lộc giúp bà con nông dân thị trấn Đồng Lộc bó dựng lúa bị đổ.

Trong ngày hôm nay, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ công an và bà con nhân dân đã bó dựng lúa trên diện tích hơn 3 ha ở thị trấn Đồng Lộc và gần 9 ha ở xã Thiên Lộc.

Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an giúp bà con nông dân giảm bớt thiệt hại.

Trước đó, chiều 29/4, hơn 70 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã cùng với bà con nông dân xã Trung Lộc, Tùng Lộc khắc phục diện tích lúa bị đổ tại các địa phương này. Theo kế hoạch, trong những ngày nghỉ tiếp theo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Can Lộc sẽ tiếp tục về các xã có diện tích lúa bị ảnh hưởng lớn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại.

